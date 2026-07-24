La AEMET alerta de una DANA que llega este viernes: tormentas con granizo en el norte y calor extremo de hasta 44 ºC en el sureste

Las altas temperaturas de esta semana desembocan en la aproximación de una DANA provocada por una mayor inestabilidad atmosférica, sobre todo en áreas de Galicia, Asturias, el noroeste de Castilla y León, Aragón y puntos de la Comunidad Valenciana, donde se esperan chubascos intensos acompañados de tormentas y granizo.

El tiempo en el norte

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), expone que la DANA favorecerá el desarrollo de tormentas que podrían alcanzar una fuerte intensidad durante la tarde. Además, las precipitaciones abundantes no serán las únicas protagonistas, ya que el riesgo de granizo y rachas de viento muy fuertes en áreas del noroeste y del interior peninsular será muy notable. Por ello, los expertos aconsejan extremar las precauciones ante los posibles fenómenos adversos, sobre todo en los desplazamientos y actividades al aire libre.

El tiempo en el sureste

En el sur, la situación es totalmente diferente, ya que continuará con un episodio de calor extremo. En el caso de Murcia, el interior de la Comunidad Valenciana y algunas zonas de Andalucía podrán registrar temperaturas de entre 42 y 44 grados, con avisos de nivel rojo y naranja en algunas zonas. Además, las noches serán muy cálidas, con mínimas superiores a los 25 ºC en puntos del litoral mediterráneo. Esto aumentará la sensación de bochorno y el riesgo para la salud de las personas más vulnerables.

El tiempo del fin de semana

La entrada de aire más frío relacionado con la DANA ayudará al descenso progresivo de las temperaturas en el norte y centro peninsular durante este fin de semana. Aun así, el ambiente seguirá siendo muy caluroso en el sureste. Las tormentas podrán repetirse en zonas de montaña y del interior, pero con una distribución irregular.

Los expertos aconsejan

La AEMET recomienda mantenerse informado sobre la evolución de los avisos meteorológicos, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas centrales del día, hidratarse con frecuencia y extremar la precaución en las zonas donde se prevean tormentas, ya que podrían producirse granizadas, fuertes rachas de viento y lluvias intensas en poco tiempo.