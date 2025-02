«Ha pasado algo histórico»: Jorge Rey alerta de lo que nos espera en España y no pinta bien

Jorge Rey alerta de lo que nos espera en estos días que tenemos por delante y que pueden dar lugar a algo histórico. No pinta nada bien lo que nos espera en unas jornadas en las que quizás debemos empezar a pensar en un destacado cambio de ciclo que puede ser el que nos acompañe en estos días. Son tempos de cambiar por completo de dinámica, de lo que nos espera a lo que podemos tener por delante, hay un paso importante y serio.

Por lo que, tocará estar pendientes de una serie de fenómenos que pueden acabar siendo los que marcarán la diferencia en estos días que tenemos por delante. El joven, que en su día predijo la llegada de Filomena, no duda en darnos algunos datos destacados que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos pensado que teníamos por delante. El mal tiempo puede ser uno de los claros protagonistas de estos días que quizás hasta ahora no habríamos ni esperado. Jorge Rey lanza una alerta sobre lo que nos espera en España que debemos conocer.

Va a pasar algo histórico

Lo que nos espera en estos días es algo histórico que quizás hasta ahora no hubiéramos esperado. Tocará ver una serie de cambios que pueden ser los que marcarán una diferencia en estos días. Todas las miradas están puestas en un cielo que puede ser clave.

Nos lanzan unas advertencias que serán las que marcarán un antes y un después. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento de cuidar un poco más lo que tenemos por delante. Un giro radical que se convertirá en esencial y que puede acabar de darnos algunos datos importantes.

La historia parece que nos lanza algunos datos que hasta la fecha no teníamos en mente. Este invierno puede ser especialmente preocupante. Teniendo en cuenta que estamos ante una serie de detalles que pueden afectarnos de lleno y que, sin duda alguna, acabarán siendo fundamentales.

Es momento de estar pendientes de una previsión del tiempo que Jorge Rey se encarga de determinar y que puede acabar siendo el auténtico protagonista de unos días que miran directamente a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Algo histórico es lo que va a pasar si tenemos en cuenta lo que nos espera.

Jorge Rey lanza una alerta que no pinta nada bien

A mediados de mes es cuando las cabañuelas nos muestran un cambio importante. Tendremos que estar muy pendientes de una situación que irá mostrando un destacado cambio de ciclo que puede acabar siendo lo que marque estas jornadas que tenemos por delante.

Pero más allá de estos cambios, lo que está por llegar, puede acabar siendo lo que suceda a partir de este viernes. Parece que después de la tormenta llega la calma y de cara a un fin de semana de cambios, todo puede acabar siendo muy distinto a como nos lo imaginaríamos.

Los expertos de El Tiempo nos dicen que: «La incertidumbre es alta en cuanto a las zonas donde más lloverá el fin de semana y también para la nieve. Durante el fin de semana además, estamos pendientes de la llegada de una masa de aire frío continental que llegaría con más frío. Las temperaturas por tanto podrían bajar aún más y así, la cota de nieve. Según la última actualización el viernes de madrugada comenzaría a nevar por el noroeste a partir de los 1000-1200 metros. Las precipitaciones irán cruzando la península y las cotas irán bajando. En el norte peninsular, puede nevar a partir de los 800-900 metros y en la zona centro sobre los 1200-1300 metros. El sábado precipitaciones continuarían en el este peninsular y las nevadas destacarían en el Pirineo, sobre todo en el catalán a partir de los 600-700 metros por la mañana. No se descartan algunos copos de nieve en el sur del sistema Ibérico y las sierras del este del Andalucía sobre los 1300-1500 metros».

Siguiendo con la misma previsión: «El sábado por la tarde las precipitaciones ya comenzarían a remitir de todo el país, aunque en puntos del Pirineo oriental serán más persistentes. Allí los acumulados podrían superar los 15 cm de nieve. En el resto de grandes cordilleras, los acumulados serán menos significativos. Sin embargo, pueden recoger algunos centímetros más, entre 3 y 8 cm de nieve nueva. Esta previsión debe tomarse con mucha cautela, ya que la dispersión es muy alta y los pronósticos aún pueden cambiar y mucho».

Será mejor que disfrutemos de estos días de relativa estabilidad: «La estabilidad aguantará 48 horas más en España, ya que el viernes esperamos un nuevo cambio de tiempo. La llegada de una pequeña baja atlántica nos traerá lluvias y además, dejará nieve gracias a las bajas temperaturas. ¿Dónde va a nevar? Entre el viernes y el sábado la nieve regresará a prácticamente todas las grandes cordilleras e incluso en zonas cercanas en cotas medias. Los avisos por nieve comienzan a activarse».