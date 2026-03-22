Nury Calvo, influencer: «Tuve un okupa y nos pidió dinero para irse de la casa. Le pagamos 3.600 €»

Nury Calvo ha compartido públicamente una experiencia insólita que vivió tras regresar a España después de instalarse temporalmente en Estados Unidos. Según ha explicado, al regresar a su vivienda habitual se encontró con un inquilino que se negaba a abandonarla, situación que resolvió pagando una suma de dinero para recuperar la posesión de su hogar.

«Durante un año tuvimos un inquilino y por contrato, a partir de ahí podíamos rescindir el contrato dado que era nuestra primera y única vivienda. Cuando decidimos regresar a España, que fue a finales de febrero, dijimos: bueno, vamos a avisarle para darle mucho tiempo. Y cuando le avisamos dijo que no encontraba ninguna casa como la nuestra al precio de la nuestra y que íbamos a tener un problema porque él no se iba», empezó diciendo.

«En abril dejó de pagarnos y en mayo nos pidió dinero para irse de la casa. Afortunadamente nuestra casa está bien, pero tuvimos que pagarle», relató ha desvelado Nury en un conocido pódcast.

La otra polémica de Nury Calvo

La creadora de contenido se había trasladado a Miami y tras recibir un diagnóstico de cáncer de mama modificó su hoja de ruta. En este regreso, buscaba acceder a un tratamiento más cercano a su familia, así como recibir atención médica adaptada a sus necesidades y con un enfoque más humano.

No obstante, su vuelta no estuvo exenta de polémica. Desde los primeros días de su estancia en España, Nury se convirtió en blanco de críticas por parte de internautas que cuestionaban su decisión de tratarse en la sanidad pública española después de haber recibido asistencia médica en Estados Unidos. Según la influencer, en aquel país se sintió «más como un cliente que como un paciente», denunciando las dificultades y la frialdad del sistema sanitario norteamericano. Esta declaración, sin embargo, desencadenó comentarios críticos que la acusaban de «aprovecharse de la sanidad pública» en su país de origen.

Durante este periodo de exposición mediática, Nury Calvo continuó compartiendo su experiencia y avances en redes sociales, documentando sus primeras visitas médicas y el día a día tras su regreso.

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Sin embargo, la tensión aumentó con una afirmación del profesor David Calle, fundador de la plataforma educativa @unicoss, quien aseguró que la protagonista de nuestra noticia había estado cotizando en Andorra. La declaración provocó una oleada de reproches en línea, multiplicando los comentarios negativos hacia Calvo y su familia en cuestión de horas.

Las explicaciones de Nury Calvo

Frente a esta situación, el marido de Nury emitió un comunicado oficial en el que desmentían categóricamente todas las insinuaciones sobre supuestos beneficios fiscales o residencias fuera de España.

El texto subrayaba la legalidad y transparencia de la situación financiera y médica de Calvo: «Siento miedo cómo se está volviendo esta sociedad, gente como @unicoos que nos ataca sin saber nada de nosotros. Le escribí amablemente para ver si se retractaba y ahora muchos medios publican este bulo para aun hacerlo más grande. Por favor, dejad de mentir. No hemos vivido en Andorra, hemos pagado impuestos en EEUU y España. Nury ya está operada y tratada desde EEUU y ahora, aunque le pertenece la sanidad pública, va por privado».

El comunicado puso fin, al menos oficialmente, a los rumores sobre su supuesta residencia fiscal en otro país y sobre un supuesto uso indebido de recursos sanitarios.

Los dos problemas de la influencer

El caso de Nury Calvo pone de relieve dos aspectos relevantes de su vida reciente: por un lado, la complejidad de su experiencia con el inquilino que ocupó temporalmente su vivienda, un episodio que combinó dificultades legales y económicas; por otro, la intensa exposición mediática que acompaña a figuras públicas cuando afrontan situaciones personales delicadas, como una enfermedad grave.

Expertos en comunicación y derecho inmobiliario consultados coinciden en que la situación vivida por Calvo es más habitual de lo que se percibe, aunque pocas veces trasciende de manera pública. La resolución del conflicto con el inquilino mediante el pago de 3.600 euros, según detalló Nury Calvo, se presenta como un ejemplo de cómo estas situaciones, aunque legalmente complejas, pueden solucionarse de manera práctica, evitando procesos judiciales prolongados que suelen ser costosos.

En paralelo, la polémica sobre su tratamiento médico y supuestas residencias fiscales refleja la fragilidad de la percepción pública frente a la información difundida en redes sociales. La experiencia de Nury evidencia que, incluso en contextos de vulnerabilidad personal, la exposición digital puede intensificar la presión sobre las figuras públicas y generar controversias basadas en interpretaciones erróneas o afirmaciones no verificadas.

Con todo lo anterior, podemos decir que la historia de Nury Calvo ofrece una visión multifacética de los desafíos que enfrentan los influencers cuando confluyen asuntos personales, legales y de salud pública. Su capacidad para enfrentar la situación, tanto con el inquilino como con las críticas en redes sociales, demuestra un manejo consciente de la comunicación, así como una intención clara de proteger su privacidad y la de su familia, a la vez que busca informar de manera transparente sobre sus decisiones y circunstancias personales.