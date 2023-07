El desastre de una española que se muda a Estados Unidos: «Tenía la cara perfecta»

Mudarte a otro país y comenzar una nueva vida a miles de kilómetros de tu casa es una gran experiencia, pero también supone un cambio radical. Al final y al cabo, hay que aprender un nuevo idioma, adaptarse a otra cultura, etc. Además, de vez en cuando pueden presentarse algunos inconveniente, como lo que le ha sucedido a Nury Calvo, una conocida influencer española que hace unos meses se mudó con su familia a Estados Unidos.

Nury Calvo cuenta lo que le ha ocurrido en la piel

En su cuenta de TikTok, comparte vídeos de sus «aventuras» al otro lado del charco. Aunque casi todas son divertidas, también hay otras que no lo son tanto. De hecho, una de sus últimas vivencias ha sido bastante desagradable.

«¿Queréis saber por qué tengo la cara así?», comienza preguntando en el vídeo. «Todo esto comenzó hace como un año. Antes de mudarme a Florida yo tenía la cara perfecta», asegura la tiktoker, enseñando una fotografía suya antes de viajar a Estados Unidos.

«A los dos meses empezó a salirme un brote de acné en toda la frente. A medida que iba pasando el tiempo de repente el brote de acné me empezó a salir en todos los carrillos, de una manera interna, de estos granos que duelen», explica Nury, mientras enseña imágenes de todo el proceso.

Aunque todavía no sabe por qué le ha pasado todo esto, la influencer trata de una explicación. «Yo imagino que será por el agua, por la humedad o por la alimentación. No sé, por el cambio. Me fui al dermatólogo y me mandaron un tratamiento que era súper abrasivo que me dejaba la piel en carne viva. Las heridas que me iban saliendo de los granos me dejaban marca.

El problema de esta erupción es el clima de Miami no ayuda en nada: «Claro, al vivir en Florida te da el sol todo el año y, por mucho que te quieras proteger y echarte fotoprotector, sin querer, te está dando el sol. Y de repente tenía un montón de marcas en la cara».

Por suerte, ha encontrado una posible solución. «Me fui a hacer un láser y ahora es una costra que se tiene que caer y, a medida que se vaya regenerando la piel, ya se va quedando blanquecina y eliminas la mancha. Ya os enseñaré el resultado. Yo sé que mucha gente se va a sentir identificada porque no es agradable».