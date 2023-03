Se arma el caos en un bar de EEUU: unos españoles dejan una propina y pasa esto

Un bar de EEUU ha compartido una publicación que rápidamente se ha convertido en viral al descubrir una propina que dejaron unos españoles. En este país es obligatorio dejar una propina, una forma de incentivar el servicio y conseguir que los camareros se ganen bien la vida sin incrementar la masa salarial destinada a ellos. Un choque cultural y empresarial que quizás no sabían estos españoles que fueron a comer a un bar. Su propina ha dado la vuelta al mundo, generando un sinfín de comentarios.

The tipping culture in the USA is getting out of hand.

Maybe get your employer to pay you, not the customer. Or just change the job.

They’ve given you 70$ for your walking around the table and sipping additional drink. You know how HARD people in some part of Europe work for 70$?

— Ocean | 🇮🇹🇦🇲🇸🇪🇫🇮🇳🇴 (@oceaniito) March 21, 2023