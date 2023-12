Nueva polémica con Tamara Falcó y una hamburguesa que desatado la locura en redes

«Eso se come con la mano. No se puede ser tan cursi», le ha dicho un usuario de Instagram a Tamara Falcó cuando le ha visto disfrutar de una hamburguesa con cuchillo y tenedor. La marquesa ha hecho un viaje con Íñigo Onieva a Lituania y todo iba bien hasta que ha compartido su aventura en las redes sociales. No imaginaba que su gesto iba a generar tanta repercusión y de un momento a otro se ha visto envuelta en una polémica que no le ha dejado en buen lugar. La hija de Isabel Preysler siempre se ha caracterizado por sus exquisitos modales y ahora se ha dado cuenta de que estos le han jugado una mala pasada.

Tamara Falcó ha decidido pasar las vacaciones fuera de España, en concreto disfrutará de estas fechas en Miami junto a su madre y a sus hermanos. En primera instancia esto le generó un problema con Íñigo Onieva porque el empresario quería pasar las fiestas junto a su madre, la discreta Carolina Molas. Para compensar, la colaboradora de Antena 3 organizó una comida navideña junto al clan Onieva y ella fue la encargada de elaborar todos los platos.

Tamara Falcó desata una nueva polémica

Tamara Falcó esperaba que todo saliera bien. Cada vez siente más confianza con su ejército de seguidores y esa es la razón por la que comparte todo con ellos. Publicó una foto con sus mejores intenciones: una escena de ella comiendo una hamburguesa con cuchillo y tenedor. La cuestión es que sus enemigos han aprovechado este momento para atacarla y su cuenta de Instagram se ha llenado de comentarios negativos, igual que le ha pasado a Isabel Preysler tras el estreno de su documental, un proyecto que se emite en Disney +.

La expareja de Julio Iglesias siempre ha tenido fama de ser el rostro más elegante de nuestra crónica social. Sin embargo, nadie sabía que mantenía esta elegancia durante las 24 horas del día y de un momento a otro ha generado un problema con mucha repercusión social. Preysler utiliza una bata del mismo estampado que sus cortinas y son muchos los líderes de opinión que consideran que esta postura es un comportamiento fingido.

Tamara Falcó e Isabel Preysler, señaladas

Isabel Preysler ha abierto las puertas de su mansión, una formidable vivienda situada en Puerta de Hierro, la zona más cara y exclusiva de Madrid. No son pocos los que han cuestionado su elevado ritmo de vida. Es justo lo mismo que le ha pasado a Tamara Falcó cuando ha mostrado su último viaje junto a Íñigo Onieva. «¡Viajar y comer! Qué pena, con lo creyente que es y la pobreza que hay en cualquier esquina, sé solidaria y muestra algún bien solidario», le ha escrito uno de sus detractores.

Las redes arden contra la marquesa

Tamara Falcó lleva mucho tiempo compartiendo su vida con los seguidores de la crónica social, pero todavía comete muchos errores porque no está acostumbrada a tomar determinadas decisiones. En ese sentido no tiene la misma experiencia que su madre y no sabe diferenciar lo que es polémico de lo que no. Durante su última aventura con Íñigo ha publicado unas imágenes con sus mejores intenciones y han terminado volviéndose en su contra.