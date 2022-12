Nueva edición del Mercado de las Flores de Navidad de Vogue este sábado en el barrio de Salamanca

Por octavo año consecutivo la colaboración público privada entre el Ayuntamiento de Madrid, a través del programa Todo está en Madrid que gestiona la Dirección General de Comercio y Hostelería, la revista Vogue, y la Asociación de Comerciantes del Barrio de Salamanca Distrito 41 celebrará este sábado 17 de diciembre el Mercado de las Flores de Navidad de Vogue, un evento dinamizador de los comercios más premium de Distrito 41 Barrio de Salamanca.

El evento reúne al aire libre las propuestas navideñas de las mejores floristerías de Madrid. Está inspirado en los mercados de navidad típicos de algunas ciudades del norte de Europa, con la peculiaridad de estar situado en una de las zonas más emblemáticas de Madrid, la calle Jorge Juan entre Serrano y Velázquez.

El Mercado de Navidad de Vogue se consolida como el evento perfecto para disfrutar de las fiestas navideñas. Un agradable encuentro de amigos y familias para deleitarse con las propuestas decorativas de navidad más especiales de la temporada. Este año el espacio que tendrá Distrito 41 Barrio de Salamanca estará a la altura del número 10 de la calle donde contará con la visita de alguien muy especial, alguien que hace realidad los sueños de pequeños y mayores, Papá Noel quien estará recibiendo las cartas de los niños y dejándose fotografiar con todos aquellos que se atrevan a acercarse a uno de los protagonistas más queridos de la Navidad. Además harán sorteos de cenas de sus mejores restaurantes entre los visitantes.

Hace más de 15 años, los comerciantes de la calle Jorge Juan de Madrid impulsaban la Zona, una asociación que ha servido como aglutinadora de intereses y, sobre todo, ha proyectado internacionalmente el nombre de una calle convertida ya en el centro de la moda y la gastronomía de vanguardia. Ese espacio fue ampliado hace 5 años con la creación de un nuevo territorio asociativo donde se da cabida a la gran mayoría de los comercios más premium, boutiques, restaurantes y hoteles que se encuentran ubicados entre Ortega y Gasset y la calle Alcalá –de Norte a Sur– y desde Castellana a la calle Velázquez. El objetivo, es actuar de dinamizadora permanente de sus calles y para lograrlo ha puesto en marcha distintas ideas, entre las que se encuentran una revista con una tirada de 17.000 ejemplares por número.

Entre las mejores experiencias que tienen preparados algunos de los comercios de Distrito 41 Barrio de Salamanca para esta edición podemos destacar:

• Aspesi. Asesoría personalizado sobre posibles regalos de navidad, los más indicados para hombre y mujer a quien quieras obsequiar estas fiestas.

• Barbour. Decoración Floral navideña en Tienda y copa de navidad

• Beniroom. Copa de champán para brindar y selección de los mejores

regalos para navidad.

• Boffi: Presentación de las nuevas colecciones y tendencias, copa de vino y antipasti.

• Cadaqués. En la exclusiva esquina de Jorge con Nuñez de Balbao, podrás disfrutar de una invitación a copa de bienvenida navideña con tu reserva de ese día.

• Dockers: 20% descuento en compras conjuntas de 2 o más personas

• El Ganso. 10 % de descuento en todos los artículos, actuación violinista.

• Exerez 1910. Presentación y asesoría de las marcas de calzado masculino más premium del mercado para regalar estas fiestas como los difícilmente inigualables Crockett&Jones.

• Experiencia 27. Copa de champagne y aperitivos. Sorteo de 300€ en tienda al final de la jornada.

• Facconable: Copa navideña y presentación de selección de regalos para las fiestas navideñas

• FEMM clínica estética. La línea cosmética Active14 está creada con extractos naturales que mantienen los resultados de tus tratamientos estéticos favoritos. Si compras tu cofre de las cremas Active 14 antes del 31 de diciembre, te obsequian con una higiene facial

• Gancedo. Home styling. Asesoramiento completo para transformar la decoración de tus estancias. Personalizan tu espacio por sólo 60€ que se descontarán si realizas el pedido para tu proyecto y podrás descubrir lo que una sesión de estilismo puede hacer por tu casa.

• Gant: Copa de champagne y experiencia vip de asesoría de regalos para amigos y familiares estas fiestas de Navidad

• Glent Shoes: Presentación últimas novedades y detalles de regalos para estas navidades

• Hackett: Invitación a una copa navideña y asesoría sobre los mejores regalos para esta navidad.

• Hotel Wellington & Spa Madrid. Ven a descubrir las novedades navideñas que tienen preparadas para estas fechas y sus increíbles menús de navidad, mientras saboreas mágicos momentos con sus tradicionales meriendas inglesas.

• Hotel Bless. Disfruta en el Hotel Bless ese mismo día de las meriendas más navideñas y hasta el 8 de enero. En su encantadora zona lounge es donde podrás degustar los tradiconales churros con chocolate de San Ginés, el roscón de Pan Delirio y la exclusiva tarta para el hotel de turrón con queso creada por el prestigioso pastelero Alex Cordobés, reservas en 915752800, Calle Velázquez 62.

• Hotel Unico. Te invita a descubrir su decoración de navidad y te presenta sus menús de navidad para degustar en el restaurante de Ramón Freixá

• Hotel Meliá Fenix. Te invita a descubrir la navidad más mágica, con su despliegue de decoración de navidad, merece la pena la visita y degustar sus deliciosas meriendas con panettone , macarrons navideños, mini muffins y turrones y mazapanes artesanales de obrador con chocolate caliente.

• Hotel AC Recoletos. Cóctel Recoletos , es un cóctel con un toque secreto de nuestro cóctelero

• Hotel Icon Wipton. Descuento del 30% en todo los consumos en su Club The Captain para ese día + Invitación a Copa de Cava con la consumición

• Isoleé: Por compras superiores a 100€, obsequiarán con una bola 75ML de Bath & Shower Gel (aroma Muddled Plum).

• Javier Morato. Los clientes podrán tomarse medidas personalizadas para su calzado además tendremos descuentos exclusivos para todos los visitantes del mercado de las flores de Navidad de Vogue

• La Maison Valmont. Degustación de chocolate caliente, y dulce Suizos navideños, talleres de decoraciones navideñas y lettering personalizado de bolas de navidad, photocall, cata de perfumes, descuentos, y toda la tienda mágicamente decorada.

• Latitud 40 premium Travel .Vuelve a viajar. Recibe hasta 500 € de descuento en tu viaje para el 2023

• Los Gallos. Creación de un cóctel que se llamará Vogue Motivation. Un cóctel rojo Navidad, con frutas del bosque y muy cítrico.

• Marni. Asesoría persoanlizada sobre posibles regalos de navidad, los más indicados para hombre y mujer a quien quieras obsequiar con un presente de una de las marcas de moda más prestigiosas de Italia.

• Matarranz1911. Te presentan las colecciones de manteles más elegantes para las mesas de estas fiestas, así como ideas de muchos regalos como acogedoras mantas de primerísima calidad.

• Monocle Óptica. Presentación exclusiva de LÍO. Marca Italiana de gafas “handmade in veneto” , en exclusiva en Madrid para Óptica Monocle. Dispondrán de un photocall en el cual, podrán hacerse una foto con las mejores piezas de la colección y solo por subirlo a Rrss etiquetándoles, dispondrán de un 10% de dto el día del evento..

• Oculto Hair Club. Su barista ofrecerá Café y repostería gratuita en su barra de gustación de café de especialidad, ubicada dentro de su salón de belleza de Jorge Juan.

• Nac 56. En esta multimarca de lujo te hacen presetación de las colecciones más sofisticadas y elegantes de moda y complementos para esta navidad, las sneakers más especiales no las encontrarás en otra tienda, corre que se acaban!!

• Oleoteca Alma de Aove. La Oleoteca Alma de AOVE organizará el concurso “¿Cuánto sabes del AOVE?”El Premio será una Cata Gourmet para 2 personas

• Pastelería Mallorca. Presentación de las novedades navideñas para estas fiestas.

• Pedro Garcia Shoes. Copa de navidad con promoción de algunos modelos de invierno 2022 y presentación de avance de la colección verano2023.

• Platea Madrid. Concierto de navidad ese día, además todos los viernes, sábados y domingos, habrá más conciertos y acróbatas aéreos . Platea es el centro de ocio más grande de Europa.

• Propaganda. Panettone TIRI de navidad el más premiado de Italia, Champagne Franciacorta, rosquillas con vinsanto y fuente de chocolate caliente. Es parte del brunch navideño que estará todas las fiestas.

• The Extreme Collection: Copa de Navidad, Presentación de la última colección cápsula diseñada por Pelayo Díaz.

• VboMadrid iluminación. 10 % de descuento en las luminarias diseñadas por los arquitectos David Chipperfield y Kengo Kuma para proyectos de exterior realizados por esta empresa

• Vilebrequin. Presentación de los jerseys más invernales para regalar esta navidad, si quieres sorprender de verdad a los tuyos con la marca más premium de baño que existe, no te pierdas los jerseys tan espectaculares que puedes comprar en estas fechas como regalo diferente al habitual.

Mercado de Navidad de Vogue:

• Ubicación: Calle Jorge Juan, ( entre Serrano y Velázquez)

• Fecha: Sábado 17 diciembre de 2022

• Horario: de 12:00 a 20:00h