No te calientes, no eres Fernando Alonso conduciendo bajo la lluvia: la DGT te multará si haces esto

Los días de lluvia debemos mantener la calma y no hacer un Fernando Alonso al volante o la DGT nos puede multar. A la hora de salir de casa cuando llueve, antes de subirnos al coche, no viene nada mal saber qué podemos hacer y qué no. Hay unas normas básicas que nos pueden afectar de lleno. Supondrá hasta 200 euros o más de multa, por lo que es mejor conocer bien a qué nos enfrentamos cuando nos subimos al coche cuando la lluvia está presente. Toma nota de la que no debes hacer cuando llueve según la DGT.

La DGT te multará si haces esto conduciendo bajo la lluvia

Conducir bajo la lluvia requiere extremar las precauciones al volante. Nada de hacerse el Fernando Alonso, llegar a nuestro destino es un premio, cueste lo que cueste, es mejor adaptar la velocidad a las circunstancias para no sufrir las consecuencias de una fuerte multa que nos puede caer según la DGT.

La misión de la DGT es evitar accidentes, con lo que pone en el punto de mira cualquier actitud que pueda conllevar un error grave del conductor que le afecte a él y a los demás. Cuando llueve el riesgo de accidente va en aumento. La seguridad es directamente proporcional a las circunstancias climáticas.

Hay más problemas con una lluvia que hace que los neumáticos pierdan adherencia y por consiguiente la velocidad se deba moderar. El sentido común pasa por delante de unas señales que pueden indicar una mayor velocidad, pero todo conductor sabe qué hacer cuando llueve, aunque a veces pueda equivocarse.

Un gesto que se realiza de forma habitual puede suponer 80 euros de sanción. Llevar el coche sucio de barro activar los limpiaparabrisas y ensuciar a los demás o enviar líquido del parabrisas a otro coche, puede suponer una cantidad de dinero que debemos tener en cuenta como multa. Es mejor ir con cuidado para no molestar a los demás conductores y hacer este paso correctamente.

De igual forma se sanciona hasta con 200 euros el hecho de mojar a los peatones o lanzar mucha agua a la acera, motos u otros coches. Se debe reducir la velocidad para evitar en gran medida la llegada de este líquido a los demás conductores que pueden verse afectados por esta conducción un poco más agresiva de lo que sería habitual.