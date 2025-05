Ni sol ni viento: Roberto Brasero confirma lo que llega a España a partir del jueves

Roberto Brasero confirma lo que llega a España a partir del jueves, nos esperan una serie de cambios que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos. Tendremos que estar muy pendientes de una situación que irá en aumento, a medida que nos adentremos a un fin de semana en el que todo puede ser posible. Con ciertas novedades que pueden llegar a ser las que nos afectarán de lleno en estas jornadas que quizás hasta la fecha no teníamos por delante.

Es momento de apostar por una serie de cambios que pueden llegar a ser los que marquen estos días. Tendremos que dejar salir determinadas situaciones que quizás hasta la fecha no hubiéramos ni tenido en cuenta. Por lo que, tocará estar pendientes de un cielo que puede darnos algunas novedades destacadas. Este experto no duda en adelantarse a los demás y alejarnos de lo que sería habitual en esta época del año. Con unos mapas del tiempo que parece que no traen buenas noticias, sino más bien todo lo contrario. La situación puede acabar complicándose por momentos, a medida que llegue este fenómeno poco común.

Ni sol ni viento

El viento se ha convertido en el gran enemigo en algunas partes del país, hemos tenido por delante una serie de novedades destacadas que pueden ser las que marcarán una diferencia significativa. Hasta el momento no habíamos tenido en consideración determinados cambios.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertas situaciones que quizás hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante. Estamos viviendo unas jornadas en las que quizás deberemos empezar a ver llegar algunos cambios destacados.

Es hora de apostar por esta primavera que parece que nos trae algunas novedades destacadas que van llegando a toda velocidad y que pueden acabar siendo la antesala de algo más. Tocará estar muy preparados para una serie de situaciones en las que todo puede ser posible.

Roberto Brasero habla claro y pide que nos empecemos a despedir de un cielo que parece que trae más de una sorpresa que quizás no esperaríamos en estos tiempos que tenemos por delante. El cambio que quizás no esperaríamos se acabará convirtiendo en una dura realidad.

La previsión del tiempo del fin de semana no augura ese cielo despejado y esas ganas de playa que quizás hasta el momento no habríamos ni tenido en consideración.

A partir de este jueves llega a España algo para lo que no estamos preparados

No estamos preparados para lo que llega a España, una situación del todo inesperada que puede acabar siendo lo que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Se avecinan destacados cambios que pueden ser los que marcarán estas jornadas que tenemos por delante.

Desde Antena 3 Roberto Brasero no duda en advertirnos de que: «la previsión es que se vaya colando aire frío en capas altas de la atmosfera y propicie que vayan apareciendo nubes, las llamadas nubes de evolución, que den lugar a numerosas tormentas. A partir de mediodía y sobre todo primeras horas de la tarde las nubes irán cubriendo los cielos en la mayor parte de la península y Baleares con precipitaciones generalizadas. Las más fuertes y con granizo se esperan en el interior de Galicia, Comunidad Valenciana y de Murcia, este de castilla la mancha y de Cataluña, comunidad de Madrid, y sur de Castilla y león. Serán menos probables en el suroeste de la peninsular, litoral cantábrico y Canarias. Las temperaturas similares a las de hoy salvo en Andalucía donde bajarán algunos grados: llegaremos a los 20º en Bilbao y en Sevilla a 22º. La más alta se espera en Murcia con 26º. De momento seguirá sin hacer mucho calor y las mañanas eso sí serán algo menos frías».

Pero lo peor podría estar más cerca de lo que nos imaginaríamos: «Estas tormentas son el resultado de una dana que irá situándose en el golfo de Vizcaya pero también tenemos otra que circulará entre Madeira y las Canarias. No todas las danas son iguales y estas no tienen nada que ver con la trágicamente famosa del pasado mes de octubre y sus consecuencias serán más parecidas al tiempo en este pasado puente de mayo. El viernes los Chubascos y tormentas localmente fuertes serán más probables en el tercio norte y Baleares mientras que en Canarias el acercamiento de un frente asociado a esa borrasca que tendrán más al norte dejará precipitaciones localmente moderadas, de manera más probable en las islas montañosas». De cara al fin de semana podemos ver como en algunas partes del país se hará rogar con la llegada de unos cambios que pueden tirar por tierra los planes de estos días de descanso.