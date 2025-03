Ni lluvia ni viento: la AEMET pone fecha exacta a la vuelta del calor a España y es muy pronto

La AEMET pone fecha exacta a la vuelta del calor a España y es mucho más pronto de lo que nos imaginaríamos. Este mes de marzo parece que nos ha traído el frío y la inestabilidad que hasta la fecha no hubiéramos ni imaginado. Estamos viviendo unos días en los que hay que estar pendientes de un cielo que trae novedades destacadas y no es casualidad. Es hora de estar muy pendientes de algunos episodios con los que debemos aprender a luchar.

Son días de lluvia y de viento, hasta de nieve en algunos puntos del país, en cotas bajas a las que nos están acostumbrados a ver llegar, algunos cambios que pueden llegar a ser significativos. Tenemos que ver una serie de detalles que serán los que nos acompañarán en estas jornadas que nos están esperando. El calor parece que volverá a toda velocidad y lo hará con la mirada puesta a una serie de cambios que son los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Un destacado cambio que todos queremos ver y sentir, la vuelta del calor a España.

Ni viento ni lluvia

Ha llegado el momento de empezar a pensar en esos cambios que tenemos por delante y que hay que visualizar. Sin duda alguna, lo que nos espera es una situación de relativa inestabilidad que puede acelerarse con el paso de las horas, pero cuidado, tendrá sus días y horas contados.

Estamos en el mes en el que la primavera llega con fuerza y lo hace de tal forma que debemos prepararnos para esos días en los que tenemos que sufrir esas altas temperaturas que quizás estamos esperando con creces. Tocará ver, qué es lo que nos está esperando con algunas novedades que pueden ser claves.

La lluvia y el viento se acabarán convirtiendo en historia y en su lugar, tendremos que afrontar la llegada de una serie de novedades destacadas que pueden ser importantes. Es hora de dejar atrás el invierno, abrazando de lleno una primavera en la que todo puede ser posible.

Estamos afrontando unas semanas de inestabilidad que parece que ya tienen fecha final en el calendario. Ese sol que nos invita a pensar en vacaciones, que nos llena de energía y nos alegra los días, acabará siendo una realidad en estas fechas.

La AEMET pone fecha a la vuelta del calor en España

Esta semana la AEMET ya nos advierte de que estaremos pendientes de una previsión del tiempo que puede dejarnos sorpresas inesperadas y no es casualidad. Nos enfrentamos a las lluvias, el frío y la nieve, hasta el jueves, los mapas del tiempo prácticamente son idénticos.

Según estos expertos: «Las bajas presiones se sitúan sobre la Península dejando los cielos muy nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas que serán menos frecuentes en litoral levantino. Es probable que las precipitaciones lleguen a ser persistentes y/o fuertes en el tercio sur peninsular y en los sistemas montañosos de la mitad norte donde se podrán registrar acumulados abundantes de precipitación. Es posible la aparición de forma dispersa de tormentas y granizo menudo acompañando a los chubascos. Se esperan nevadas en montañas de la mitad norte y del sureste situándose la cota en torno a los 1200/1600 m al principio bajando al final del día en el noroeste hasta 800/1000 m. En Canarias cielos nubosos con precipitaciones más frecuentes e intensas en las islas de mayor relieve».

Siguiendo con la misma previsión: «Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte y suroeste peninsular mientras que el resto de la Península y Baleares tendrá un ligero ascenso. En cambio, las mínimas tendrán un descenso generalizado. En Canarias temperaturas en ligero descenso. Con la entrada de aire frío las heladas débiles ganan en extensión en el norte y sureste peninsular y se esperan que sean moderadas en la Cordillera Cantábrica y Pirineos.

Vientos moderados del suroeste en general, excepto en el noroeste peninsular de componente norte y en el cantábrico del oeste. Se espera alcanzar intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el golfo de Cádiz y en los litorales mediterráneos entre el cabo de la Nao y el Estrecho. También serán probables rachas muy fuertes en zonas expuestas del tercio oriental y cumbres del centro peninsular. En Canarias vientos moderados del noroeste».

No será hasta el 16 de marzo y esa semana que iniciaremos a partir de este día cuando empezaremos a ver más sol en España. De momento, no esperan unos días en los que las alertas seguirán activadas, por lluvia y viento, pero también por nevadas intensas o por un granizo que está causando estragos en gran parte del país. Debemos prepararnos para lo peor de una manera que quizás no esperaríamos.