Ni influencer ni modelo: la otra profesión de Anita Williams más allá de la televisión y ‘Supervivientes’

Anita Williams, cuyo nombre real es Ana Arboledas, se ha convertido en uno de los rostros más reconocidos del panorama televisivo en los últimos meses. Su participación en la octava edición de La isla de las tentaciones la catapultó a la fama, especialmente por su tumultuosa relación con Montoya. Desde entonces, su presencia en la televisión ha sido constante, llegando incluso a formar parte del elenco de Supervivientes, donde se enfrenta a uno de los mayores desafíos de su vida. Sin embargo, más allá de los focos y la atención mediática, Anita tiene una profesión que pocos conocen y que demuestra su versatilidad y capacidad para reinventarse: closer de ventas High Ticket. En OKDIARIO tenemos todos los detalles.

Aunque el mundo del entretenimiento parece haberle abierto muchas puertas, la protagonista de nuestra noticia es consciente de que la fama televisiva puede ser efímera. Por ello, ha construido una carrera paralela en el ámbito de las ventas, especializándose en un sector muy demandado: el de los closer de ventas de alto valor. Este trabajo, que implica cerrar acuerdos comerciales de productos y servicios cuyo precio supera los 1.000 euros, requiere de habilidades específicas como la empatía, la negociación, la capacidad de persuasión y un profundo conocimiento del mercado.

¿En qué consiste el trabajo de Anita Williams?

De acuerdo con datos del portal de empleo Indeed, los closer de ventas son figuras clave dentro de cualquier organización comercial. A diferencia de los vendedores tradicionales, su papel no es meramente el de convencer a los clientes de comprar un producto, sino que deben analizar las necesidades del cliente y proponer soluciones personalizadas que generen una relación de confianza a largo plazo. En este sentido, el trabajo de Anita no se limita a vender, sino que se enfoca en establecer vínculos profesionales duraderos y beneficiosos para ambas partes.

Para desempeñar esta profesión con éxito, es necesario desarrollar una serie de competencias esenciales. Según la Escuela de Formadores Digitales, algunas de las habilidades más importantes para un closer de ventas incluyen: empatía, técnicas de persuasión y gestión de negocios. Muchas empresas buscan este tipo de profesionales para maximizar sus ingresos, especialmente en sectores como la tecnología, la educación online y los servicios financieros. En España, el salario puede alcanzar los 20.938 euros anuales, aunque esta cifra puede aumentar significativamente en función de las comisiones y la experiencia del profesional.

Antes de convertirse en una figura televisiva y en una profesional de las ventas, Anita tuvo un camino complicado. Su relación con las redes sociales comenzó hace más de una década, cuando un desafortunado episodio la puso en el centro de la atención pública. En 2013, un video suyo se hizo viral en internet, lo que la llevó a alejarse durante un tiempo del ojo público. Sin embargo, logró sobreponerse a ese episodio y regresó con una nueva perspectiva, aprovechando su experiencia para construir una carrera en redes sociales y televisión.

El pasado de la influencer ha visto la luz

Otros aspectos de su pasado también han salido a la luz. Se ha confirmado que Anita ha pasado por momentos difíciles, incluyendo problemas de salud mental. Además, en 2023 reveló en una entrevista que había estado en prisión tras ser condenada por suplantación de identidad en un caso de hurto. Lejos de ocultar esta parte de su historia, Anita ha optado por hablar abiertamente sobre sus errores, utilizando su experiencia para inspirar a otros que atraviesan dificultades similares.

Con su participación en Supervivientes, Anita tiene la oportunidad de consolidar su lugar en la televisión y demostrar que es mucho más que un personaje de reality. En Honduras, está poniendo a prueba su resistencia física y mental, enfrentándose a condiciones extremas y a la convivencia con otros participantes. Este concurso es conocido por su dureza, pero también por ofrecer a sus concursantes la posibilidad de reinventarse ante el público. Para Anita, esta experiencia podría ser un trampolín para nuevos proyectos televisivos o una forma de fortalecer su imagen ante sus seguidores.

La fama de Anita gracias a Telecinco

Anita Williams ha demostrado que su determinación y capacidad de superación la han llevado lejos. Aunque la televisión y las redes sociales le han dado notoriedad, su trabajo como closer de ventas es un respaldo sólido para su futuro. Esta profesión, unida a su experiencia en el entretenimiento, le permite explorar diferentes caminos y asegurar su estabilidad a largo plazo. Telecinco le ha abierto las puertas de la fama y ella ha sabido aprovechar la oportunidad.

Su pasado no la define, sino que la impulsa a seguir adelante con nuevas oportunidades. Ya sea en la televisión, en las redes sociales o en el mundo de los negocios, la ex de Montoya ha demostrado que tiene la determinación y la inteligencia necesarias para triunfar en cualquier campo que se proponga. ¿Qué le deparará el futuro después de Supervivientes?