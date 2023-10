Los motivos por los que Robin Food se ha negado ir a ‘MasterChef’

TVE ha apostado muy fuerte por la nueva edición de ‘MasterChef Celebrity’. La nueva temporada está protagonizada por rostros tan destacados como Jesulín de Ubrique o Álvaro Muñoz Escassi, personajes del corazón que no suelen prestarse a este tipo de juegos. Sin embargo, el formato es muy atractivo y muchas estrellas están deseando recibir una oferta para formar parte del mismo. No es el caso de David de Jorge, el famoso cocinero conocido como Robin Food. Recientemente ha dado una entrevista para explicar por qué prefiere mantenerse alejado del concurso culinario.

David de Jorge se ha sincerado sobre un proceso muy importante que le ha cambiado la vida. Llegó a pesar más de 260 kilos. Todo el mundo le decía que debía ponerse en manos de profesionales, pero él tardó un tiempo en darse cuenta del problema. No era ni mucho menos una cuestión física. Necesitaba bajar de peso para no sufrir ninguna anomalía médica. Gracias a una dieta saludable, se quedó en 140 kilos y ahora ha explicado cómo lo hizo. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el comentario que ha hecho sobre ‘MasterChef’.

Robin Food haba sin tapujos de ‘MasterChef’

‘MasterChef’ emite programas especiales que cuentan con la participación de chefs muy conocidos y Robin Food ha explicado por qué él no no tiene tanta presencia, a pesar de su dilatada trayectoria. «Son unos lilas. Allí van los cocineros estrellados con su sifón debajo del brazo y yo soy cocinero de delantal, sartén y cabeza de ajos. Un poco como ese jabalí que se mete en la ciudad y hociquea en los contenedores de basura dejando todo hecho un cristo».

David de Jorge insiste en que él no es «nada cuqui», por eso prefiere no recibir ninguna propuesta de TVE. «Hacen bien en no llamarme. Qué maja es Samantha, que perro es Pepe y qué planta tiene Jordi, qué pelazo, qué tipazo y qué culo. Madre mía, si yo tuviera eso estaría rodando en Bollywood», ha declarado en la revista ‘Men’s Health’. Después ha hablado de su gran cambio.

El cambio de David de Jorge

Robin Food ha reflexionado sobre el mundo del deporte y considera que todo ha ido evolucionando. Él ha abierto su mente gracias a las conversaciones que ha tenido con sus médicos, quienes le han hecho entender que era necesario para bajar de peso y poder tener una vida sana. «Yo de chaval veía a un tío correr y nos dábamos la vuelta para llamarle pringao. Ahora las calles están llenas de tarados equipados como astronautas de élite que buscan refugio en invierno metiéndose en los gimnasios a dar la matraca a lomos de sus potros de tortura».

El consejo de Robin Food

El famoso cocinero insiste en que la actividad física es esencial para perder peso y mantener una línea equilibrada, pero considera que todo debe darse en su justa medida. «Mover el culo es vital, pero sin volverse loco, no me jodas. Viva el clarete y el chorizo picante», comenta al respecto. Más adelante explica que suele caminar por la orilla de la playa «cuando no hace frio» y también hace sesiones en bicicleta eléctrica.