El motivo por el que Tamara Falcó aún no se ha quedado embarazada

Datos confirmadosAfortunadamente Tamara Falcó está disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida. Después de perdonar la infidelidad de Íñigo Onieva, la marquesa de Griñón anunció muy ilusionada que iba a pasar por el altar. La boda estuvo cargada de polémica desde un primer momento y en la actualidad todavía hay muchos asuntos que no están resueltos. Por ejemplo, fuentes cercanas aseguran que Isabel Preysler se sintió muy incómoda con su nuevo yerno porque este se refirió a ella como "Isa" delante de todos los invitados. La ex de Julio Iglesias siempre se ha caracterizado por ser inaccesible y consideró que este gesto le restaba poderío. Sea como sea, Íñigo Onieva y Tamara Falcó se dieron el famoso 'sí, quiero' y la marquesa logró cumplir su sueño. En la exclusiva que dio para explicar cómo había sido el evento reconoció que desde muy pequeña había soñado pasar por el altar con el hombre de su vida. Otro de sus grandes objetivos es ser madre, pero este tendrá que esperar porque hace unos meses tomó una decisión y ahora debe pagar las consecuencias. Pero, ¿cuál es el gran impedimento que le impide a Tamara ampliar la familia? Tamara Falcó tendrá que esperar tres meses Tamara Falcó celebró su flamante boda con Íñigo Onieva en Sudáfrica. La hija de Isabel Preysler organizó una exótica luna de miel que empezó en Ciudad del Cabo, pero ¿cuál es el problema? Antes de emprender esta aventura tuvo que vacunarse y varios especialistas aseguran que ahora tendrá que esperar un mínimo de tres meses para quedarse embarazada. Tampoco podemos olvidar que Tamara reconoció que estaba siguiendo un tratamiento natural para ayudar a su fertilidad. ¿En qué punto se encuentra este proceso? De momento lo ha tenido que paralizar. La hermana de Enrique Iglesias ha tenido que vacunarse antes de su viaje de novios. "Para viajar a Sudáfrica lo recomendable es vacunarse de la Hepatitis A. Si además visitas el Parque Nacional Kruger también debes vacunarte de la malaria. Esto significa que tienes que tomar una pastilla diaria desde el mismo día que llegas hasta una semana después, y esperar al menos tres meses para quedarte embarazada. Hacerlo antes está contraindicado por el altísimo riesgo de complicaciones y malformaciones", explica un doctor en la revista 'Diez Minutos'. Tamara Falcó quiere tener tres hijos Tamara Falcó ha intentado ser sincera e ir con la verdad por delante, pero es cierto que en este suceso se ha guardado muchas cosas para ella porque considera que es un asunto muy personal. Íñigo, que todavía no tiene tanta experiencia como su mujer en la crónica social, sí ha dado datos concretos. Por ejemplo ha desvelado cuántos hijos le gustaría tener: tres. "Para mí es el número perfecto. Ojalá Dios nos bendiga con ello", comentó el empresario recientemente. La reaparición de la marquesa Ha estado un tiempo sin aparecer públicamente. Después de su luna de miel en Sudáfrica ha estado en otras ciudades emblemáticas como París, pero Tamara no había participado en ningún evento público. No obstante, su amiga Luisa Bergel, hija del famoso empresario Jaime Bergel, celebró su boda en Sotogrande y la marquesa no dudó en acudir. Se convirtió en una de las grandes protagonistas del evento gracias al vestido que eligió para la ocasión. Lo había diseñado ella misma y tiene un precio de más de 300 euros.

El motivo por el que Tamara Falcó aún no se ha quedado embarazada