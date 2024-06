El motivo por el que Marta Riumbau ha terminado en urgencias en su quinto mes de embarazo

Marta Riumbau ha vivido un episodio preocupante relacionado con su salud que la llevó a urgencias durante su quinto mes de embarazo. La creadora de contenido, que ha estado compartiendo su experiencia como madre primeriza con sus seguidores, se vio obligada a buscar asistencia médica tras detectar un síntoma alarmante. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un aspecto importante. La modelo era conocida hace unos años, pero su popularidad aumentó desde que fue novia de Diego Matamoros, por eso todos sus pasos terminan convirtiéndose en tendencia. Desde que anunció que está esperando su primer bebé hay mucho interés, pero ¿qué le ha sucedido?

Todo comenzó cuando Marta notó una pequeña gota de sangre. Dado que anteriormente había experimentado un hematoma, este nuevo síntoma la preocupó de inmediato. «Tuve una gotita de sangre y como ya tuve el hematoma me asusté un poco. Así que preferí ir a urgencias», relató a través de sus historias de Instagram, donde mantiene a sus seguidores informados sobre su vida diaria. Ha llegado muy lejos porque siempre se ha mostrado sincera, honesta y directa. No tiene ningún problema en compartir los aspectos más tristes de su vida, pues sabe que todo no es felicidad y quiere ser real. Esa es la clave de su éxito.

En urgencias, los médicos realizaron varias pruebas para asegurarse de que todo estuviera en orden. Inicialmente, no encontraron indicios de que el sangrado proviniera del útero. «No había ningún problema, no tenía pinta de que viniese del útero», le dijeron los profesionales. Sin embargo, Marta, que ya había tenido experiencias similares, sugirió a los médicos que examinaran su orina, ya que había estado experimentando síntomas intermitentes que le parecían extraños. Estaba muy preocupada, pero por suerte confió en el equipo correcto y enseguida supo qué estaba pasando.

El diagnóstico de Marta, ex de Diego Matamoros

Tras analizar su orina, los resultados mostraron alteraciones. Aunque no se trataba de una infección urinaria severa, como las que Marta ha tenido en el pasado debido a su propensión a estas infecciones, sí requirió tratamiento. «No me dijeron que tuviera una infección de orina de caballo, como me dicen normalmente, porque soy muy propensa a ello, pero sí», explicó al respecto. Como resultado, la influencer tuvo que comenzar un tratamiento con antibióticos para prevenir que la infección se agravara.

Durante la visita, los médicos también realizaron una ecografía para verificar el bienestar del bebé. Informaron a Marta que su hija estaba «colocada con el culo abajo», lo que explicaba la sensación de presión que ella sentía en la zona pélvica. «Por eso siento esa necesidad de hacer pis o tener la sensación de que me hago pis. De hecho, muchas patadas me las da directamente en la vejiga y lo noto un montón», compartió Marta, detallando la incomodidad que esto le causaba. Lo más importante para ella era que su hijo estuviera bien y afortunadamente el bebé no tenía ningún daño.

A pesar de las molestias, Marta expresó su alivio al saber que todo estaba dentro de lo normal. «Mientras esté todo bien, me da igual tener esa presión, pero necesitaba saber que es normal. En urgencias me dijeron que volviera esta semana para comprobar que se ha ido la infección y que está todo ok», concluyó Riumbau.

La influencer se gana el cariño del público

La experiencia de Marta Riumbau subraya la importancia de estar atentos a cualquier cambio durante el embarazo y buscar atención médica cuando sea necesario. Afortunadamente, la rápida acción de Marta y la atención recibida en urgencias permitieron identificar y tratar la infección urinaria antes de que pudiera complicarse, asegurando así tanto su bienestar como el de su bebé. La catalana continúa compartiendo su viaje con transparencia, brindando apoyo y consejo a otras futuras mamás que pueden estar atravesando situaciones similares. Esta estrategia ha aumentado su popularidad.

Marta decidió compartir su embarazo y ha sido consecuente en todo momento. No se ha molestado en esconder el lado más duro del proceso, aunque siempre ha dejado claro que está tremendamente feliz porque cuenta con el apoyo de su entorno, incluyendo a Diego Matamoros.

La creadora de contenido y el hijo de Kiko Matamoros terminaron su relación hace unos meses. A pesar de que había ciertos rumores circulando por las redes sociales, nadie había logrado demostrar que la pareja se había separado. Ha sido un paso complicado y duro, pero en la actualidad disfrutan de una relación cordial, tanto es así que es habitual verles juntos.

Marta se atrevió a dar el paso y se quedó en estado tras romper con Matamoros. «En enero de este año, me encontré con 36 años, sin pareja y sin hijos. Mi yo del pasado te hubiese dicho que ser madre soltera era un fracaso», explicó. Reflexiones como esta llamaron la atención del público y poco a poco se ha ganado un hueco en las redes.