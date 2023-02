El motivo que le hace derrumbarse a Belén Esteban: «Llevo 11 años sin una sola recaída»

Belén Esteban se ha derrumbado, después de 11 años sin una sola recaída ha decidido abrirse en canal, contar toda la verdad, por este motivo. El enfrentamiento entre Belén Esteban y Alicia Senovilla ha llegado de nuevo a Sálvame. Según la presentadora gracias a ella la Esteban consiguió salir del pozo en el que estaba. Belén siempre ha sido sincera con el tema de las drogas y ahora 11 años después de ese momento en el que dijo basta, no deja que nadie se lleve un mérito que es solo suyo.

Belén Esteban se derrumba por este motivo después de 11 años sin una sola recaída

La Esteban es toda una luchadora, sacó adelante a una Andrea Janeiro que ahora es una mujer ejemplar ganándose la vida en Estados Unidos y consiguió acabar con una adicción que es capaz de destruir a personas y familia enteras. El mundo de las drogas es un lugar donde todo el mundo puede acabar, no hay buenos ni malos, mejores o peores, tal y como le pasó a Belén Esteban, un día se dio cuenta de la dura realidad.

Teniendo una hija pequeña y una familia que adoraba, la voluntad de la Esteban y esa fortaleza que siempre ha mostrado se plantó. Pidió la ayuda necesaria y se alejó de un mundo que podría haberle costado muy caro. Han pasado 11 años sin una sola recaída, algo de lo que s siente orgullosa, pero en Sálvame ha querido dejar muy claro que fue ella misma la que se salvó por iniciativa propia.

Tal y como dijo al derrumbarse por los comentarios que recibía: “A Belén Esteban nadie la ha salvado, Belén Esteban se salvó ella hace once años ¿Vale? Me salvo yo misma”. Dejando muy clara que no fue Alicia Senovilla la que la empujó a tomar la decisión y ayudar en un momento tan delicado de su vida.

Belén ha querido puntualizar: “Me ayudaron los míos, a los que no quiero nombrar, mis dos amigas íntimas y parte de la cúpula de este programa. ¡Pero salir, salí yo sola!» y además añade que: «Yo tuve ayuda, y la verdad que me encantaría hablar del tema, pero no lo hago por mi familia. Mi madre sufre con estas cosas, pero lo que quiero decir es que quien quiere, puede. Hace once años que salí de ahí. No he tenido ni una sola recaída».