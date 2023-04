El monumental fallo de ‘Sálvame’: enseña en directo el número de esta famosa

Los colaboradores de ‘Sálvame’ se han quedado sin palabras. La audiencia ha descubierto un error que está dando mucho que dé hablar y ya hay una gran afectada. Antes de comentar esta noticia debemos comentar el contexto. El programa liderado por Jorge Javier Vázquez está atravesando una crisis bastante seria en lo que a audiencia se refiere. Sí, todavía son líderes algunas tardes, pero ya no generan los mismos datos. Esto ha servido para que ciertos espectadores pidan la cancelación del programa.

‘Sálvame’ era uno de los grandes activos de Mediaset. Ahora han perdido mucho peso y los responsables de Telecinco están haciendo cambios bastante agresivos. ¿El más notorio? Han recordado la duración del programa. Recordemos que hace meses duraba 5 horas y ahora solo dura tres. Los colaboradores tampoco pueden hablar de los temas que quieran. También tienen restringidos muchos personajes, por eso están tan ilusionados con el tema del momento: la gestación subrogada de Ana Obregón.

La famosa afectada

Los directores de ‘Sálvame’ cuentan con los servicios de Josep Ferré, un imitador que se pone en la piel de los famosos del momento. Es un gran artista. Recientemente le pidieron que imitase a Antonia Dell’Atte y lo hizo tan bien que una rectorara del programa se puso en contacto con ella. Le llamó en pleno directo. Ahí está el error. Estamos hablando de un fallo descomunal que puede traer consecuencias: la redactora dejó al descubierto el número de teléfono de Antonia Del’Atte.

Los responsables del programa han pedido disculpas. Evidentemente era algo que no estaba preparado y nadie ha actuado con mala intención. Mayte Ametlla, la redactora que enseñó el número de teléfono le ha pedido perdón a la modelo italiana. Lo único que pasó es que la imitación de Josep Ferré le entusiasmó tanto que no dudó en llamar a Antonia. No se dio cuenta de que el la parte de arriba del móvil estaba el número de teléfono y las cámaras grabaron el momento. Es decir, no solamente es error suyo.

El gran carácter de Antonia Dell’Atte

Por todos es conocido que Antonia tiene mucho temperamento. De momento no ha hablado de este tema, pero las redes han ardido y exigen que se pronuncie. Hasta la fecha tenía buena relación con ‘Sálvame’, pero es posible que esté enfadada porque han desvelado un dato demasiado íntimo. Hace unos años se produjo un suceso parecido. Alguien filtró en Twitter el número de muchos famosos, entre los que se encontraba el actor Dinio o la periodista Lydia Lozano. En esta ocasión no ha habido intención de hacer daño.

‘Sálvame’ tiene problemas

Los rivales de ‘Sálvame’ han aprovechado el momento para acusar al programa, aunque también hay muchos espectadores que consideran divertido lo que ha pasado. Mayte logró hablar con Antonia Dell’Atte, que era el objetivo, y al final la modelo parece no estar tan ofendida. Todo ha quedado en un susto. Eso sí, Antonia ya no quiere ir al ‘Deluxe’. Ha recibido varias ofertas y le están tentando demasiado, pero ella se resiste. ¿Habrá tenido algo que ver el episodio de su número de teléfono?