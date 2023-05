Un micro abierto y un comentario desafortunado: giro total en ‘Sálvame’

La Fábrica de la Tele, productora que está detrás de ‘Sálvame’, emitió un comunicado para confirmar la cancelación del programa. ¿El motivo? Belén Esteban lo tiene claro. Piensa que todo es una estrategia. “Soy muy leal a mi empresa”, contesta cuando le preguntan por esta decisión. Está convencida de que ‘Sálvame’ llega a su fin porque es un programa que le resulta incómodo a las alta esferas. Desde que salió a la luz la noticia se han filtrado todo tipo de rumores.

Los dueños de La Fábrica de la Tele, Óscar Cornejo y Adrián Madrid, se presentaron en las instalaciones de Mediaset nada más descubrir lo que iba a pasar. Tras conocerse que Telecinco había cancelado ‘Sálvame’, la cadena no había tenido el detalle de hablar con el programa para informar de la situación. Algunos colaboradores como Laura Fa o Kiko Matamoros han reconocido que se enteraron de todo por la prensa.

¿’Sálvame’ termina para siempre?

“Van a morir matando”, asegura Antonio David Flores, íntimo enemigo de ‘Sálvame’. El programa ha convertido la cancelación en contenido y en las últimas semanas ha atrapado a muchos espectadores. Las audiencias han experimentado una leve mejoría. Esa es la razón por la que cada vez hay más teorías encima de la mesa. Se ha llegado a decir que la marca ‘Sálvame’ pertenece a Telecinco, pero el programa es de La Fábrica de la Tele, por eso podría emitirse en otra cadena o en una plataforma de pago.

También se ha dicho que, al ver la reacción de público, Mediaset había reculado y había decidido no eliminar el espacio. Esta teoría no tiene mucho recorrido porque el citado grupo audiovisual anunció que la decisión era definitiva. Fuentes oficiales reconocen que no van a cambiar de opinión. Quieren darle una oportunidad a Ana Rosa Quintana. Piensan que en televisión los cambios son necesarios.

El comentario que se ha filtrado

En mitad de toda esta polémica se ha filtrado un comentario que ha hecho saltar todas las alarmas. Como decíamos, los últimos programas de ‘Sálvame’ están siendo muy divertidos para los colaboradores. Les están proponiendo juegos y retos que llaman la atención de la audiencia. “¡Qué pena que se acabe!”, dijo Gema López. A lo que su compañero Antonio Montero, pensando que nadie le escuchaba, contestó: “No se va a acabar”. Este comentario, desafortunado para los directores del programa, ha reactivado los rumores.

‘Sálvame’ alimenta las sospechas

Es cierto que en ‘Sálvame’ no han dicho que haya esperanza, todo lo contrario. Ha salido publicado que La Fabrica de la Tele va a despedir a 150 trabajadores, aunque después se ha dicho que el número sería menor porque seguirán vinculados a Mediaset. Lo que sí es cierto es que publicaron en sus redes un vídeo con la palabra ‘Sálvame’ y unos puntos suspensivos. Han jugado y han alimentado las sospechas, por eso todo el mundo piensa que realmente no lo van a cancelar.