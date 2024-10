Los meteorólogos advierten: el frente que podría llegar a España y adelantar el invierno

Hay un frente que podría llegar a España y adelantar el invierno de una forma que quizás hasta ahora no hubiéramos ni imaginado. Que no nos engañe este cambio de tiempo que vamos a ver en un fin de semana en el que quizás hasta ahora no hemos visto. Toca estar pendientes de lo que realmente pasa en nuestro día a día, sin duda alguna, habrá llegado ese momento de empezar a prepararnos para lo peor en todos los sentidos.

Hay un frente que podría acabar con esa especie de verano que hemos tenido por delante y que nos pueden llegar a condicionar en muchos sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando en una semana en la que parecerá que el mal tiempo se convierte en una constante. Este fin de semana, nada tendrá que ver con lo que tenemos por delante, una situación que realmente puede acabar siendo la que marque la diferencia en todos los sentidos. Un elemento que puede ser el que nos haga tener la sensación de que estamos en un invierno duro antes de lo previsto.

La dura advertencia de los meteorólogos

Nadie hubiera imaginado que tuviéramos que empezar a prepararnos para recibir el invierno antes de tiempo, en especial, si tenemos en cuenta que hay algunos detalles que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado y que pueden ser claves para lo que está por llegar en esta semana.

El frío es un elemento que puede llegar a ser el que marque una diferencia destacada en muchos sentidos. Por lo que, habrá llegado el momento de empezar a crear algunos detalles que hasta la fecha no teníamos presentes. El otoño nos ha dejado unos registros bastante suaves, pero lo que realmente tenemos por delante puede ser algo muy diferente.

Son tiempos de cambios que pueden convertirse en el mejor aliado de una serie de momentos que viviremos esta semana. Afrontaremos un giro de guion que puede llegar a ser el que marque una diferencia significativa. Tenemos por delante una nueva realidad que podría ser la que nos haga reaccionar a tiempo, en unas jornadas que son claves para todos.

Se adelantará el invierno y lo hará siguiendo una previsión del tiempo que no trae nada bueno.

El frente que podría llegar a España y adelantar el invierno

El invierno podría adelantarse esta semana, vamos a tener una pequeña antesala de lo que está por llegar. Se avecinan cambios importantes en los cielos que pueden llegar a ser los que marquen un antes y un después. De la mano de estos días que tenemos por delante y que puede ser clave.

España se prepara para afrontar un importante cambio de ciclo que puede ser clave, de la mano de una previsión que nos traen los expertos de El Tiempo: «Este fin de semana va a traer un aumento de la estabilidad y las temperaturas. Tan solo lloverá débilmente en zonas del noroeste peninsular, por donde se acercarán algunos frentes. La próxima semana parece que las lluvias podrían poner rumbo al Mediterráneo. La DANA que se va a descolgar estos días en el Mediterráneo podría acercarse a España y en superficie podría formarse una pequeña baja. La combinación de ambas, unido a vientos de levante, favorecería que se formaran lluvias y tormentas en el mediterráneo peninsular y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Una DANA va a descolgarse en las próximas horas de la vaguada que tenemos sobre la península pero pondrá rumbo al Mediterráneo central, alejándose de España. Durante el fin de semana la DANA estará entre el sur de Italia y norte de Argelia y Túnez. Parece que esta DANA podría acercarse a España con el inicio de la próxima semana y además, en superficie esperamos que se forme una pequeña baja que favorecerá vientos de levante en nuestras costas. De esta manera podría aumentar la inestabilidad en las regiones mediterráneas».

La semana se irá complicando por momentos con una marcada inestabilidad que irá en aumento: «El lunes tendremos un frente entrando por Galicia que dejará lluvias también en Asturias, Cantabria, País Vasco y norte de Castilla y León. El lunes ya podrían producirse chubascos en Baleares y en la costas de la C. Valenciana y Cataluña al final del día y en general débiles. El martes esos chubascos podrían ir a más. Podrían producirse en Baleares, Cataluña, C. Valenciana, Murcia, incluso en el este de Andalucía y sin descartar puntos de Castilla-La Mancha y Aragón. En el Cabo de la Nao, podrían ser intensos y con tormentas».

A partir del miércoles una nueva vagada haría acto de presencia: «El miércoles continuarían estos chubascos en el sureste peninsular. Además, aunque con mucha incertidumbre, una nueva vaguada podría llegar desde el Atlántico y ese aire frío en altura podría dejar chubascos en otras zonas del interior peninsular».