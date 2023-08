Un meteorólogo de la AEMET anuncia la llegada de noches infernales en España

La AEMET anuncia lo peor que podríamos vivir en estos días de agosto en España, las noches infernales ya son una realidad en España. Las cifras no dejan lugar a dudas y uno de los máximos responsables de la AEMET no ha dudado en advertir a la población. Todo lo que está pasando durante este verano es la antesala de lo que estamos viendo y viviremos durante los próximos años. La previsión del tiempo no es nada buena, sino más bien todo lo contrario, los meteorólogos no traen buenas noticias.

La AEMET anuncia la llegada de noches infernales en España

Rubén del Campo es el experto de la AEMET que ha dado unos datos que ponen los pelos de punta a todo el país. Las cifras no dejan lugar a dudas y han alertado a toda la población de la mano de los meteorólogos que asisten impasibles a lo que estamos viviendo. Las alta temperaturas son una realidad.

Tal y como dice este experto: “Estas noches tórridas se están incrementando, pero no solo en Valencia. Por ejemplo, en el aeropuerto de Barcelona no se había registrado ninguna antes del 2003 y desde entonces llevan más de 40”. A este dato se añaden: “vamos a tener que ir pensando en añadir en nuestro diccionario meteorológico el término noches infernales, que es cuando no se bajan de 30 grados. De momento no hay muchas, pero ya tenemos algunas noches infernales como el 18 de julio en Málaga, que no se bajó de 31,4 grados”.

Unas noches que superan los 30º y son realmente infernales. Conciliar el sueño en estos días es casi imposible sin aire acondicionado o una buena ducha de agua fría. Las cifras son realmente sorprendentes y tal como afirma este experto han ido en aumento en lo que vamos de siglo XXI, uno de los más cálidos de la historia.

No todo son malas noticias, también da en el clavo sobre la causa de estas noches: “Aunque algunos pretendan negarlo, estamos ante un calentamiento antropogénico y lo que estamos observando es consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénico. Esto también es una buena noticia…”

Al tener la causa clara, se puede revertir: “nos ponemos manos a la obra, pues, aunque el calentamiento ya no lo vamos a frenar en las próximas décadas porque ya hemos emitido y hay una inercia climática que es difícil de parar, sí podemos evitar los peores efectos del cambio climático”.