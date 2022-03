Murcia, Alicante o Almería son algunas de las ciudades que ayer lunes ya amanecieron con cielos rojos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Todo se debía a la calima, que sigue afectando a estas ciudades pero que ahora además se ha «movido» al resto de la península, provocando no sólo un manto de arena y barro que muchas personas han encontrado sobre sus coches esta mañana, sino que además trae también la llamada «lluvia de barro» que ha provocado que además, las redes sociales se llenen de imágenes en las que de nuevo el humor es protagonista. Descubrimos a continuación, los mejores memes de la calima que afecta a España

Los memes de la calima en España

El calificado como «cielo marciano» de las últimas horas no es más que un fenómeno producido por la llegada de polvo sahariano que se está moviendo del sur al norte de la península. Un fenómeno que no es nuevo en España pero que hacía décadas que no se registraba y de ahí que no se hable de otra cosa en redes sociales.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) la Comunidad de Madrid registrará grandes chubascos en la primera mitad del día y rachas muy fuertes de viento en las cumbres. Dichas lluvias estarán acompañadas de barro debido a la presencia de polvo atmosférico así como probabilidad de calima. Un panorama que se seguirá extendiendo hacia el norte del país donde hoy martes los cielos ya se «tiñen» de color rojizo.

El polvo que recorre España estos días, se mueve además a través del lado este de la DANA formada en el golfo de Cádiz, algo que por lo visto es bastante excepcional y de ahí que llame tantísimo la atención. De hecho basta entrar en redes sociales donde «hashtags» como #sahara o #apocalipsis, acompañan las imágenes de los cielos en nuestro país en las últimas horas, pero que además ha provocado que la gente haga memes algunos de ellos bastante delirantes como vemos a continuación:

La lluvia «de sangre» en España

El aire del Sáhara que llega a nuestro país ahora, es un aire opaco lleno de partículas sólidas que están en suspensión y que crean esa calima que se conoce bajo el sobrenombre de «lluvia de sangre».

Según el origen de las partículas, la calima puede ser de tipo A, considerada como «natural» dado que se genera a partir de que se transporte arena, sodio u otros elementos naturales en el ambiente o de tipo B, si se producen «eventos especiales» como cuando ocurre un incendio forestal.

La situación actual se corresponde con una calima del tipo A que además, si produce precipitaciones, tal y como parece que ocurrirá en el día de hoy, provoca esa lluvia de barro antes mencionada, dado que el agua arrastra las partículas de polvo que están en suspensión dejándolas sobre el suelo y los objetos.

Cuidado con la calima

La calima suele afectar tanto a la calidad del aire como a nuestra salud. Generalmente, el índice PM10 del aire y que se corresponde con partículas dispersas en la atmósfera con diámetro inferior a 10 µm suele aumentar y a veces ha provocado que se multiplique por 4 haciendo que sea bastante peligroso respirar ese aire.

De hecho la calima afecta también a la salud, pudiendo provocar problemas respiratorios e irritación de las mucosas y de ahí que suframos tos, obstrucción nasal y picor en los ojos. En caso de que sea un fenómeno que ocurra de forma persistente puede llegar a producir broncoespasmos, dolor torácico y asma, especialmente en aquellas personas que ya sufren de alergias o patologías.