Media España en alerta: el cambio drástico en el cielo de estas comunidades

En estas comunidades nos espera un cambio drástico en el cielo, por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por ciertos elementos que quizás no esperaríamos. Tenemos que ver llegar una serie de cambios que pueden convertirse en esenciales y que quizás hasta ahora no habíamos imaginado que pudieran ser una dura realidad. En su lugar, nos enfrentamos a unas alertas que podemos empezar a interiorizar, se van a repetir y extender a lo largo de las horas y de estos días previos a la operación salida.

Aunque no lo parezca, faltan unas horas para empezar a disfrutar de unas jornadas en las que todo puede ser posible, de la mano de una serie de elementos que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Tocará ver qué es lo que nos está esperando en unos días en los que quizás el buen tiempo acabe desapareciendo por completo. Es momento de actualizar un poco lo que podremos y no podremos hacer en este inicio de Semana Santa en lo que todo puede ser posible. Por lo que, habrá llegado el momento de apostar claramente por una serie de elementos que nos afectarán en estos días que tenemos por delante.

En alerta estará media España

Media España estará en alerta en estos días en los que quizás deberíamos empezar a prepararnos para lo peor. Tenemos por delante una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estas próximas jornadas. Por mucho que queramos evitarlo, tocará estar muy pendiente de algunos elementos que pueden ser claves.

Los amantes del Sol nos vamos a despedir de él, tardaremos un poco en volverlo a ver y lo haremos de tal manera que conseguiremos obtener un destacado cambio de ciclo que puede llegar a ser fundamental. Es momento de ver en el calendario estos días de vacaciones que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta y acabarán convirtiéndose en una realidad.

España se prepara para unos días de vacaciones en los que todo puede acabar siendo posible, de la mano de algunas situaciones que podrían acabar siendo las que nos acompañen en unos días cargados de actividad y de inestabilidad. Tocará ver qué es lo que nos espera en estas próximas jornadas que serán fundamentales.

El cambio drástico en el cielo de estas comunidades

Estas comunidades que están en el punto de mira de la AEMET serán las más afectadas por una borrasca Oliver que se ha convertido en una de las más destacadas que pueden acabar siendo las que marcarán un antes y un después. Un cambio de ciclo que puede ser el que marque una diferencia importante.

Tal y como nos informan desde la web de la AEMET: «Se mantendrá la estabilidad en la Península y Baleares, con predominio de cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas; también nubosidad baja matinal con brumas y bancos de niebla en puntos del Cantábrico, Ebro, fachada oriental peninsular y Baleares, tendiendo a levantar. Por la tarde aumentará la inestabilidad en el extremo nordeste, con cielos nubosos y chubascos acompañados de tormenta en el norte de Aragón y de Cataluña, sin descartar que sean localmente fuertes y con granizo. Nubosidad de evolución en montañas del resto de la mitad norte, con posibilidad de algún chubasco disperso en la Ibérica y Cantábrica. Canarias quedará bajo la influencia de la borrasca Olivier, que inestabilizará todo el Archipiélago dejando cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta. Se esperan fuertes y persistentes en amplias zonas, con probabilidad de llegar a muy fuertes en las islas occidentales. Se prevé la entrada de polvo en suspensión en el tercio sur peninsular».

Siguiendo con la misma explicación: «Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y en la vertiente cantábrica, aumentando en sierras de Andalucía y en el este de Galicia. Pocos cambios en el resto. Se podrían superar los 28-30 grados en valles del suroeste peninsular y en zonas de Galicia. En las mínimas predominarán los aumentos entre ligeros y moderados, con pocos cambios o ligeros descensos en el Levante, Canarias occidentales y centro y sureste peninsular. Heladas débiles en el Pirineo. Soplarán vientos flojos de componente este en la Península y Baleares, moderados en Cádiz y en litorales de la mitad sur y del noroeste peninsular, así como en el sur de Baleares. Se esperan intervalos de fuerte con posibles rachas muy fuertes en el Estrecho, sin descartarlos en litorales de A Coruña y Almería. Rolarán a componente norte en el noroeste y centro norte peninsular. En Canarias soplarán vientos moderados del oeste y suroeste con probables intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en las islas occidentales».