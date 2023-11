El martes toca abrigo y bufanda: descenso drástico de las temperaturas en España

El descenso drástico de las temperaturas en España nos está esperando, el martes será mejor tener preparado el abrigo y la bufanda. En cuestión de horas está llegando lo peor del invierno y lo está haciendo de una manera nunca vista. Se acerca un cambio de temperaturas que puede acabar siendo el que marque la diferencia. Nos acostaremos en una primavera suave y abrazaremos lo peor del invierno, los expertos advierten que llega el frío y lo hace de golpe. Esto es lo que nos espera, un drástico descenso de las temperaturas en España.

Llega un descenso drástico de las temperaturas en España

El momento ha llegado después de unos días en los que parecía que el calor y el sol no nos querían abandonar, por fin sacaremos el abrigo y el paraguas. Por lo que es importante tenerlo todo listo para abrazar el invierno de lleno, las bajas temperaturas estarán presentes.

Tal y como han mostrado los expertos del canal de El Tiempo: “La corriente en chorro se ondulará y llegará a España desde el norte, arrastrando una masa de aire frío polar. Esto provocará que las temperaturas se desplomen con máximas por debajo de los 20ºC en casi todo el país y con más heladas de noche.”

Quizás no sea la única bajada de las temperaturas de estos días, sino que seguiremos descendiendo a medida que nos adentramos en estos días de noviembre: “los modelos a día de hoy apuntan a una nueva caída de las temperaturas durante la semana que viene, tanto el miércoles como el jueves, especialmente centrada en el norte peninsular, con la llegada de aire aún más frío.”

El mal tiempo será una realidad, pero no una ola de frío como tal, por lo que quizás deberemos prepararnos para más adelante: “Sin embargo, esta bajada de las temperaturas y la entrada de frío polar no tiene nada que ver con una ola de frío. Para que se produzca una ola de frío tienen que cumplir otra serie de criterios que no se darán durante los próximos días.”

Por lo que es importante estar pendiente de una previsión del tiempo que esta semana puede traer algunas sorpresas. La bajada de las temperaturas será una realidad, no en forma de ola de frío, pero sí con unas cifras más propias de un mes de noviembre que hasta la fecha se ha mostrado muy suave.