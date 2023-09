Mario Picazo pone fecha y hora a la llegada de un extrañísimo episodio: “Para ese día a las…”

Mario Picazo pone fecha y hora para la llegada de un fenómeno muy extraño, un episodio que nos puede sumergir en un récord al que no esperaríamos llegar en otoño. Uno de los expertos del tiempo, no ha dudado en apuntar lo que nos está afectando de lleno y llegará con más intensidad durante las próximas horas. Mario Picazo no ha dudado en dejar muy claro qué es lo que nos está esperando, este extrañísimo episodio tiene un nombre propio que quizás no has escuchado nunca.

La fecha de la llegada de este fenómeno

Tenemos veranillo de San Miguel y se va a notar en muchas zonas de España. Pero lo compartimos también con gran parte del resto de Europa. El día oficial de San Miguel, 29 de Septiembre de 2023, tendremos en España temperaturas en algunas zonas hasta 12 grados por encima de la… pic.twitter.com/zDnju8iXzo — Mario Picazo (@picazomario) September 26, 2023

España se enfrenta a un nuevo reto meteorológico, si durante los últimos días hemos vivido unas jornadas nunca vistas, lo que llega puede ser incluso peor. El mes de septiembre se ha saldado con lluvias torrenciales que han dado paso a un veranillo de San Miguel que puede batir todos los récords.

Tal como ha advertido Mario Picazo en sus redes sociales: “Tenemos veranillo de San Miguel y se va a notar en muchas zonas de España. Pero lo compartimos también con gran parte del resto de Europa. El día oficial de San Miguel, 29 de Septiembre de 2023, tendremos en España temperaturas en algunas zonas hasta 12 grados por encima de la media habitual para ese día a las 14 horas.”

Ha dado con la fecha y la hora del pico de calor que vamos a vivir en cuestión de horas, será este viernes cuando llegue el veranillo de verdad y acabemos viviendo unos momentos de gran intensidad. La temperatura puede pasar de los 30º en gran parte del país, por lo que tocará preparar la manga corta.

Picazo ya hace tiempo que advierte de este fenómeno que se ha convertido en recurrente y año tras año acaba siendo más y más contundente. Tal y como nos ha recordado: “Hace ya década y media bautice días como estos de auténtico VEROÑO y ese término parece cada vez habitual día trás días’.

Tocará ponerle un nuevo nombre y fechas a esta estación que podría ser la quinta, ante una falta de definición del otoño y una intensidad del verano, que convierten estos días en veroño. La intensidad de estas jornadas puede necesitar una chaqueta por la noche, ante una diferencia térmica con el día de hasta 20º de diferencia.