Mario Picazo contra todos: dice lo que va a pasar el fin de semana y nadie lo puede creer

Lo que va a pasar este fin de semana es algo extraordinario, Mario Picazo lanza esta advertencia que nadie puede creer. Todo el mundo está pendiente de una serie de elementos que pueden llegar a ser historia. Vivimos mirando ese termómetro que no ha dejado de bajar estos días. El invierno ha llegado a gran velocidad y lo ha hecho con una velocidad enorme. De los días en los que parecía que nunca llegaría este descenso de las temperaturas a lo que tenemos por delante.

Se avecina un fin de semana que nada tendrá que ver con lo que dejamos atrás, llegan importantes cambios que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no habíamos ni imaginado. El tiempo parece que se mueve, vamos de una estación a la otra, por lo que, este fin de semana, poco se parecerá al que dejamos atrás. Con algunas novedades destacadas, tocará ver qué nos está esperando y la manera en la que lo vamos a poder afrontar, de una manera que quizás no hubiéramos pensado hasta la fecha. Nadie puede creer lo que va a pasar el fin de semana.

Contra todos va Mario Picazo

El experto en el tiempo Mario Picazo no ha dudado en darnos una serie de detalles que hasta el momento no esperaríamos. Después del marcado descenso de las temperaturas, lo que llega puede ser radicalmente distinto a lo establecido hasta la fecha.

Tenemos por delante una situación que puede ser la antesala de unas vacaciones de Navidad en las que todo es posible. Con unas cifras que pueden llegar a ser más intensas de lo que realmente podríamos esperar. La mirada a ese cambio que tenemos por delante nos hará ver el fin de semana de otra manera.

Son días en los que necesitamos empezar a prepararnos para unas fiestas que están muy cerca. Las últimas compras o simplemente pasear con la familia o realizar algunas actividades que quizás hasta la fecha no hubiéramos pensado que podríamos realizar con tanta facilidad.

Parece que lo que hemos vivido en estos días será historia y en su lugar, vamos a visualizar una situación radicalmente distinta. Mario Picazo va en contra de todos al adelantarse a una previsión del tiempo que nos trae importantes noticias que debemos conocer, antes que nada.

La previsión del fin de semana que nadie puede creer

Este fin de semana vamos a vivir una situación radicalmente distinta a la que dejamos atrás. Estamos ante una serie de fenómenos que nadie hubiera esperado a estas alturas del año. Las bajas temperaturas de estos últimos días han sido sólo una pequeña parte de lo que nos está esperando. Mario Picazo tiene una previsión que nada tiene que ver con las anteriores.

Tal y como nos indica desde el canal de El Tiempo: «Parece que el frío va a «relajarse» un poco comparado con días atrás. La recta final de esta semana llega dominada por una situación anticiclónica que ayudará a suavizar las temperaturas mientras se estabiliza la atmósfera en muchas zonas de España. Las bajas temperaturas y las intensas precipitaciones que aún se han registrado este jueves en algunas áreas del país irán dando paso, a lo largo del fin de semana, a más ratos de sol y valores de temperatura más llevaderos».

Pero cuidado porque no vamos a dejar el paraguas a un lado: «Las altas presiones van a afianzar su posición al noroeste de la península Ibérica, pero no por ello dejarán de aparecer nubes capaces de descargar algo de agua. El flujo del viento traerá nubes y precipitaciones a las costas del Cantábrico de manera intermitente durante el fin de semana. También se registrarán en las islas Canarias, especialmente en las más occidentales del archipiélago. No se descartan lluvias en el sur de Andalucía, sobre todo en las inmediaciones del Estrecho, entre Cádiz, Ceuta y Melilla. Así mismo, podrían darse algunas precipitaciones aisladas en el interior peninsular durante el viernes y en Baleares en la jornada del domingo. En el resto del país, las nubes se alternarán con grandes claros, aunque en zonas del interior algunas de las nieblas matinales podrían ser algo más persistentes a lo largo del fin de semana. Las principales acumulaciones de nieve se concentrarán en las inmediaciones del sistema Penibético, donde las cotas de nieve a lo largo del fin de semana rondarán los 1.500 metros. También se esperan nuevas acumulaciones en la cara norte de la Cordillera Cantábrica».

El aumento de las temperaturas tendrá los días contados: «Por ahora, parece que las temperaturas subirán algunos grados a lo largo del fin de semana y permanecerán prácticamente igual al inicio de la próxima semana. Se registrarán valores propios del mes de diciembre, con heladas frecuentes en zonas del interior. En algunas capitales de ambas mesetas, como León, Salamanca, Valladolid o Cuenca, se alcanzarán mínimas bajo cero por la mañana. Durante el día, los termómetros no llegarán a los 20ºC, salvo en las islas Canarias, aunque algunas capitales del sureste peninsular se acercarán a esa marca. Con el anticiclón dominando durante la primera mitad de la semana, las masas de aire más frías procedentes del norte de Europa permanecerán bloqueadas, sin afectar a nuestra zona».