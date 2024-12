Mario Picazo pone fecha al peor día del temporal y activa las alarmas: el jueves será el día más crítico

El jueves será el día más crítico de un temporal que está causando estragos en nuestro país, según el experto, Mario Picazo. Estamos viviendo unos días en los que tenemos por delante una serie de cambios que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Este otoño se despide a toda velocidad y lo hace por la puerta grande y una serie de fenómenos que no nos dejan ninguna duda de lo que nos está esperando.

Mario Picazo lanza una seria advertencia que puede acabar siendo la que nos acompañe en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves en este momento. Cuando pensábamos que lo peor ya ha pasado, nos enfrentamos de lleno con otra nueva realidad que puede acabar siendo el que nos afecte este fin de semana. La recta final estará marcada por un fenómeno crítico que puede alargarse durante unas horas. Extremar las precauciones con el tiempo, afectándonos de lleno, dejando unas cifras que quizás hasta ahora no habíamos tenido en cuenta. Tocará estar pendiente de una serie de elementos que pueden ser fundamentales.

Mario Picazo activa las alarmas ante el peor día del temporal

El peor día del temporal ya es una realidad, tenemos por delante unas horas en las que nos sumergiremos en unas cifras que pueden llegar a ser las que nos acompañen en estos días. Habrá llegado el momento de empezar a crear algunos elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos.

Nos enfrentamos a un invierno que puede dejarnos síntomas de cambios y que está más cerca de lo que nos imaginamos. Tenemos que empezar a prepararnos para sacar la chaqueta y empezar a pensar en lo que tenemos por delante, una situación cambiante que nos alejará de lo que sería habitual.

Hemos pasado de una anomalía térmica al alza, a un cambio a la baja, es decir, de las temperaturas por encima de lo que sería habitual a las temperaturas por debajo. De casi rozar la primera en un otoño muy suave a un descenso hasta las profundidades de un invierno de lo más duro.

Mario Picazo ha querido lanzar una seria advertencia ante lo que tenemos por delante, un destacado cambio de ciclo que puede afectarnos de lleno en estas próximas jornadas.

La previsión del tiempo según Mario Picazo

Mario Picazo es uno de los expertos en el tiempo que no ha dudado en lanzarnos una serie de advertencias de cara a unos días en los que tendremos que afrontar un giro de guion para el que quizás no estamos del todo preparados. Tocará estar preparados para un destacado cambio que debe ser el que nos afecte de lleno.

Tal y como nos indica desde su previsión del tiempo: «Aunque el frío ya es notable en muchas zonas y se ha intensificado este domingo, entre lunes y miércoles las temperaturas seguirán bajando, aunque es posible que en algunas zonas al hacer menos viento, la sensación de frío no sea tan intensa. Un buen número de capitales de provincia se van a quedar por debajo de los 10 grados de temperatura máxima. Una vez remita el viento el lunes, también vamos a registrar mínimas más bajas con heladas contundentes en muchas zonas sobre todo del norte e interior peninsular. Será ya el jueves cuando, a pesar de seguir el frío se mantendrá ese ambiente gélido en muchas zonas con valores que en algunos casos podrían, incluso, estar por debajo de los valores promedios para esas fechas. Semana por lo tanto auténticamente invernal en muchas zonas de España».

El descenso de las temperaturas será una realidad que puede tener consecuencias totalmente inesperadas en estos días en los que avanzamos hacia el invierno más duro. Lo peor de estos días lo vamos a tener siguiendo a los expertos de El Tiempo con la llegada de una nueva DANA que: «se acercará al noreste peninsular en las próximas horas e irá recorriendo el norte peninsular. A últimas horas del jueves saldrá por el Atlántico y, además, en el entorno del Golfo de Cádiz tendremos bajas presiones en superficie».

Las lluvias nos acompañarán en estas próximas jornadas: «En Andalucía, Murcia, C. Valenciana, Cataluña y Baleares. De forma más débil y dispersa no se descartan chubascos en otras zonas del interior, como en la cornisa cantábrica, en la meseta norte o en la meseta sur. Avisos amarillos por acumulados de más de 20 mm en una hora y con tormentas en la costa de Tarragona, Barcelona, Valencia y Alicante. Debido al frío y las bajas temperaturas, pueden producirse nevadas débiles en las sierras del este de Andalucía, en Sierra Nevada, en puntos del sistema Ibérico y sobre todo en el Pirineo más oriental. También podría caer algún copo en la Cantábrica. El jueves las lluvias continuarán en las mismas regiones del Mediterráneo. Además, podría producirse lluvias localmente intensas en Huelva, Cádiz, Sevilla y Málaga, además del Estrecho. No se descartan lluvias más dispersas en el sur de Extremadura y de Castilla-La Mancha».