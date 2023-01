María Pombo se llevó el premio a «la más guarra» y esta es la razón

María Pombo se ha llevado un único premio en toda su vida, el de ‘la más guarra’ que le ha costado más de un trauma. A los 6 años junto a sus hermanas Marta y Lucía fue a su primer campamento de verano. Su madre la amenazo de que volviera a casa con toda su ropa que había etiquetado con su nombre. Un mes fuera de casa implicaba que el campamento se hiciera cargo de sus prendas de ropa a través de un servicio de lavandería que María decidió no usar.

El premio a ‘la más guarra’ se lo llevó María Pombo por esta razón

La influencer María Pombo no siempre ha sido la mujer que vemos ahora. Esta experta en moda que luce impecable en las redes sociales. También ha tenido una infancia en la que ha mostrado su peor cara. Una joven con trastadas de niños, como tantos otros, que no duda en compartir con los demás.

Siendo niña, María y sus hermanas, fueron a un campamento de verano en el que ya de muy pequeñas aprendieron a tomar sus propias decisiones. Las extraescolares son siempre un plus, en especial para unas niñas que necesitan ganar autonomía. La finalidad de los padres de los Pombo es que sus hijas aprendieran ya de muy pequeñas a valerse por sí mismas.

A los 6 años María fue a su primer campamento de verano. Allí su madre la envío durante un mes con su ropa debidamente etiquetada. Bajo la amenaza de que no perdiera ninguna pieza de ropa, la niña decidió que solo había una forma de no perderla. No dejar que la laven y arriesgarse a perderse.

Una decisión que le costaría cara a Pombo. Durante ese mes no lavó una ropa que acabó más que sucia. Con manchas de comida y de alguna que otra escapada por el césped. Ella cumplió con la promesa que le hizo a su madre de volver a casa con toda su ropa, no se separó de ella ni un segundo, y, además, ganó un premio.

Un neceser de Iberia con algunos elementos para el cuidado personal y un Digimon. Un recuerdo que María y todas las Pombo comparten y cuyos padres muestran orgullosos. Hay una foto en la mesita de noche del padre de sus tres hijas, María Pombo como la más guarra con toda la ropa sucia en su primer campamento de verano juntas.