María Pombo habla sin tapujos del caché de Victoria Federica como influencer

El mundo de las influencers es un tema que genera mucho debate porque algunos consideran que cobran un precio desorbitado por hacer publicidad en las redes sociales. Sin embargo, algunas creadoras de contenido, como por ejemplo Laura Escanes, han dado su punto de vista para intentar justificar su postura y que el público no se indigne tanto cuando salgan a la luz determinados detalles.

La última en dar un paso adelante y aportar nuevos datos ha sido María Pombo, una de las estrellas más cotizadas de Instagram. Sus palabras han tenido mucha repercusión porque se ha referido de forma directa a Victoria Federica, la mediática sobrina del Rey Felipe.

María Bombo tiene mucho peso, pues lleva años ejerciendo su profesión y se ha convertido en una gran referencia. Ese es el motivo por el que una reportera le ha pedido que aconseje a Victoria Federica públicamente para que la joven tenga una guía. «Yo el consejo que le daría es que no escuche lo que diga la gente y que siga adelante», ha explicado Pombo.

María Pombo opina sobre el caché de Victoria Federica

El especialista José Noblejas defiende que Victoria Federica gana 4.000 euros por publicación que comparte en Instagram. Hay quien ha puesto en duda su talento en la industria de la moda, por ejemplo Carmen Lomana. La empresaria considera que el único mérito que tiene la influencer es ser hija de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena. No obstante, también hay muchos rostros que han dado un paso adelante para defender a la prima de la princesa Leonor.

«Yo coincido muy poco con ella y tampoco te puedo decir, pero yo creo que lo está haciendo genial. Para mí está convirtiéndose en una referencia dentro del mundo de la moda porque muchas marcas contactan con ella y siempre hay titulares a su alrededor, así que creo que lo está haciendo genial», declara María delante de los micrófonos de la agencia GTRES. Después ha hablado del famoso caché de Victoria.

Un mensaje importante

María Pombo considera que las empresas estudian muy bien el mercado antes de hacer una oferta, por eso no quiere participar en determinados debates. «Yo creo que la gente no se debería de meter en eso, yo creo que cobra lo que cada marca considera que debe de cobrar y cada uno hace un poco lo que quiere, así que nadie debería opinar sobre eso», ha comentado al respecto. Pombo no quiere tener problemas con ninguna de sus compañeras e insiste en que ella respeta a todo el mundo.

Las polémicas de Victoria Federica

María Pombo ha decidido posicionarse al lado de Victoria Federica, pero lo cierto es que si no lo hubiera hecho no habría sido la primera famosa en arremeter contra ella. Hemos hablado de Carmen Lomana, pero son muchos los expertos en moda que han cuestionado la trayectoria de la hija de la infanta Elena. El influencer Pelayo Díaz, una voz con mucha autoridad en este tipo de mercado, cree que las aportaciones de Victoria son bastante escasas. Reconoce que sus movimientos generan repercusión, pero piensa que todo está relacionado con la fuerza de sus apellidos.