El detalle que lo cambiaría todo: Victoria Federica podría acabar en este programa de televisión

Una nueva polémica ha salpicado a Victoria Federica cuando pensábamos que los ánimos estaban más calmamos. La hija de la infanta Elena ha publicado una foto en sus redes sociales que ha hecho saltar las alarmas, pero antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un punto fundamental. La joven es influencer y se dedica a la vida publica, a pesar de que su madre le haya recomendado que adopte una postura más discreta. Victoria no ha seguido este consejo y en estos momentos es uno de los rostros más deseados de la crónica social.

El problema es que Victoria Federica no termina de acostumbrarse a estar en boca de todos. No quiere que los paparazzi le hagan fotos ni que los reporteros se acerquen a hacerle preguntas. ¿El motivo? Desea marcar las distancias con la prensa, pero colabora a con los periodistas cuando lo considera oportuno. El revuelo está servido. ¿Es cierto que quiere hacerse famosa y dar el salto a la televisión? Hay pruebas que dejan en evidencia la respuesta a esta pregunta.

Victoria Federica podría dar el salto a Antena 3

En su momento se dijo que Victoria Federica había recibido una oferta de ‘El Desafío’ para ser concursante del programa. La joven se movilizó, estaba dispuesta a aceptar y dio los primeros pasos, pero la Casa Real le prohibió firmar el contrato. ¿El motivo? Ha salido publicado que ni la reina Letizia ni el rey Felipe VI quieren que su sobrina esté tan expuesta, entre otras cosas porque abre una puerta que puede ser muy complicada. En ‘El Programa de AR’ aseguraron que Vic, como le llaman sus amigos, estaba deseando conseguir los permisos necesarios para formar parte de ‘El Desafío’.

La hija de la infanta Elena, por un motivo u otro, parece estar unida a Antena 3. Lo último que ha pasado le relaciona de forma directa con ‘El Hormiguero’. Ha publicado en sus redes sociales una foto junto al director de producción del programa. ¿Qué está pasando? Recordemos que Pablo Motos siempre trabaja con colaboradores de primera, quizá esté intentando fichar a la influencer. También es posible que esté preparando una entrevista revolucionaria para la nueva temporada del programa.

Las ofertas de Victoria Federica

No es ningún secreto. Victoria Federica se ha convertido en un rostro muy atractivo para la televisión y cualquier programa estaría encantado de contar con ella. De momento no ha dado el paso final, se ha conformado con posar en la portada de varias revistas. Los efectos han sido inmediatos. Todos los medios se han hecho eco y sus declaraciones se han convertido en lo más comentado. No hay ninguna duda: la hija de Jaime de Marichalar ya es una estrella.

El secreto de la influencer

Victoria Federica piensa que controla los medios, pero debe ser más precavida. La foto que ha publicado al lado de Jorge Ventosa, el director de producción de ‘El Hormiguero’, ha dejado al descubierto su secreto. De momento sabemos que tiene relación con el programa. Ahora solamente hace falta saber por qué ha tenido esta reunión y qué intenciones tiene.