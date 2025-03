Manuel González suelta la bomba y revela el dineral que ha ganado en ‘La isla de las tentaciones’

Desde su participación en la tercera edición de La isla de las tentaciones, Manuel González no ha dejado de trabajar en los medios, pero no todos los proyectos tienen el mismo precio. El influencer ha logrado mantenerse vigente en el mundo del entretenimiento, aunque pocas veces se ha sincerado sobre los cambios que ha experimentado en su vida tras su paso por el reality de Sandra Barneda. Poco antes de embarcarse en su nueva aventura en Supervivientes 2025, decidió hablar sin tapujos en el pódcast de Batmowli, donde ha revelado datos hasta ahora desconocidos sobre su experiencia en la República Dominicana y ha contado cuánto ganó: 760 euros.

Manuel no buscaba la televisión, pero la televisión lo encontró a él. Todo comenzó cuando recibió un correo electrónico de Cuarzo Producciones mientras se ejercitaba en el gimnasio. En el mensaje le proponían formar parte de la primera edición de La isla de las tentaciones como tentador. Sin embargo, su pareja de aquel entonces, Lucía Sánchez, no estaba nada convencida con la idea, temiendo las posibles consecuencias que el formato podría tener en su relación.

Tras su negativa, la productora no se dio por vencida y un año después volvieron a contactarlo. Para entonces, el programa ya había ganado una gran popularidad y Lucía terminó aceptando, aunque no sin ciertas dudas. Finalmente les ofrecieron ser parte de la tercera edición en lugar de la segunda, asegurándoles que esta sería la más impactante de todas. Y no se equivocaban: con el nuevo sistema de alarmas y giros inesperados, se convirtió en la temporada más vista.

El sueldo que recibió Manuel González

Cuando Manuel aceptó participar en La isla de las tentaciones, jamás imaginó que el impacto del programa transformaría su vida por completo. Sin embargo, en términos económicos, su participación inicial no fue precisamente un negocio lucrativo. Durante su entrevista en el pódcast, reveló que su salario en el reality ascendió a tan solo 760 euros. La cantidad fue menor a los 1.000 euros esperados debido a su eliminación prematura tras la hoguera de confrontación con Lucía. «Reventé mi relación y me expuse ante toda España por 760 euros», confesó entre risas.

Pero si bien su paso por el programa no fue especialmente rentable en un primer momento, la fama que obtuvo le abrió las puertas a una lucrativa carrera en el mundo de los bolos, las colaboraciones en redes sociales y las campañas publicitarias. Solo en diciembre de 2021 logró hacer 16 bolos en un mes, embolsándose alrededor de 15.000 euros. Este tipo de eventos se convirtieron en su principal fuente de ingresos durante los últimos años, permitiéndole una estabilidad financiera que antes no imaginaba.

Montoya, el enemigo de Manuel González

Además del dinero y la fama, La isla de las tentaciones también le dejó a Manuel González una serie de enemistades, siendo la más sonada la que tuvo con Montoya. Antes del concurso ambos eran completos desconocidos, pero su rivalidad nació en el momento en que Manuel pisó la isla y Montoya se dio cuenta de que su novia, Anita, estaba interesada en él. Manuel recordó entre carcajadas cómo la tensión aumentó desde el primer instante: «Cuando me vio entrar, se puso nervioso porque vio que su novia estaba pillada conmigo».

El gaditano también se refirió a la actitud de Montoya dentro de la isla, asegurando que, al principio, subestimó la situación. «El otro día vi un vídeo suyo diciendo: cómo me va a cambiar por él. Pues en cinco días lo cambió», comentó con un tono desenfadado. Sin embargo, también reconoció que, aunque su intención no era fastidiar a Montoya, ver cómo este sufría y lloraba le hizo reflexionar. «Me dio un poco de cosa, pero vamos, que si no quería pasarlo mal, mejor que se hubiera apuntado a Pasapalabra», sentenció con humor.

Nuevo fichaje de ‘Supervivientes 2025’

El camino de Manuel González en la televisión está lejos de haber terminado. Su poder mediático, su forma de hablar sin filtros y su capacidad para generar titulares han hecho de él un personaje recurrente en la parrilla televisiva. En estos momentos está en Supervivientes 2025, donde se enfrentará a un desafío completamente diferente: la supervivencia extrema en una isla desierta.

Lejos de las comodidades de los bolos y las discotecas, el protagonista de nuestra noticia deberá demostrar que su personalidad fuerte y su espíritu competitivo pueden llevarlo lejos en la competencia. Si bien algunos lo consideran un personaje polémico, lo cierto es que su historia es la prueba de cómo un reality puede cambiar la vida de una persona para siempre. No podemos olvidar que Telecinco ha desvelado que este martes 18 de marzo Manuel, Montoya o Anita tendrán que abandonar Honduras. La audiencia elegirá al mejor y uno de ellos será expulsado.