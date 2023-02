La madre vegana que se hizo viral por denunciar que su hija tenía que ir disfrazada de pescadora en los carnavales del colegio ha vuelto a la carga. Ahora, ha difundido un vídeo en el que cuenta el «trauma» de su hija tras probar por primera vez un alimento de origen animal en un cumpleaños.

En una publicación difundida en redes sociales, la mujer explica que la menor «probó el paté con siete años y casi se muere del asco». Llegó, asegura, a «dar arcadas y a vomitar con un asco horrible». «Se ha quedado traumatizada», ha asegurado al respecto.

La madre vegana ha narrado que la menor estaba en un cumpleaños y le apartaron una bandeja de sandwich vegetales para ella. Sin embargo, la progenitora de la niña de la fiesta, sin querer, incluyó entre estos bocadillos uno de paté. «Cuando se lo llevó a la boca se quedó blanca, le empezaron a dar arcadas», ha narrado la mujer.

Desde entonces, dice, la pequeña «se asegura mucho de que todo lo que se lleva a la boca sea 100% vegetal porque no se le olvida el trauma». «Y esto no es adoctrinamiento, es que hay cosas a las que no considera comida», ha sentenciado respecto a las críticas que han pronunciado contra ella por negarse a disfrazar a su hija de pescadora.

Última polémica

«Estoy absolutamente devastada. Tengo entre ganas de llorar y de quemarlo todo». Así arrancaba la denuncia de la mujer vegana, que publicó un vídeo muy indignada por tener que disfrazar a su hija de pescadora en las fiestas de Carnaval de su colegio.

Esta indignación ha venido provocada por la petición de la profesora de su hija, de ocho años, de disfrazar a todos los alumnos de pescadores en la fiesta de Carnaval. «Yo ya le he dicho que Navia no va a ir de pescadora porque atenta contra sus principios morales y éticos».

Así, manifestó que la menor no va a ir disfrazada de pescadora, lo que le ha generado un problema. «La tutora me dice que tiene que ir así porque si no, tendremos un problema. Ahora me toca pelear y escalarlo al equipo directivo y enseñar que el BOE dice que no pueden discriminar a nadie por sus creencias. Otra vez a liarla en cole, estoy harta de que no se nos tenga en cuenta», ha sentenciado, al borde de las lágrimas.