Jiménez Losantos suelta el dato más inesperado de la ruptura de Albert Rivera y Malú

Albert Rivera y Malú han luchado contra los rumores de ruptura prácticamente desde el inicio de su relación. El periodista Luis Rollán, íntimo amigo de la cantante, asegura que hasta la fecha las sospechas no han sido ciertas, pero ¿qué ha pasado? Hace unas semanas ‘Socialité’ emitió un testimonio que situó a Malú en una posición comprometida. Aseguraron que había decidido romper con Rivera y que él “estaba destrozado”. Saltaron las alarmas y el resto de medios empezó a investigar. Ya está confirmado. Han roto.

El programa ‘Fiesta’, gracias a Luis Rollán, ha dado la información definitiva. Malú y Albert Rivera ya no viven juntos. No han logrado superar su última crisis y han puesto punto y final a su historia de amor “de mutuo acuerdo”. Todo hace pensar que el abogado está llevando peor la separación porque se le juntan muchas cosas, como por ejemplo el juicio que tiene contra sus antiguos compañeros. El locutor Federico Jiménez Losantos ha aportado un dato clave para entender la situación.

El dato más inesperado sobre Albert Rivera

Federico Jiménez Losantos asegura que Rivera vivió un momento muy tenso a la salida del juzgado. Recordemos que ha tenido que prestar declaración delante del juez porque el bufete Martínez-Echevarria Abogados le ha denunciado. El periodista ha aportado la clave de todo: le acusan de un atrevimiento serio. Según su información, tuvo un incidente en la sala, incidente que demostraría su delicado estado de ánimo.

“Va a ser verdad porque hubo un episodio tremendo en el juzgado”, ha empezado diciendo en ‘Es la mañana de Federico’. “Le han llevado a juicio por competencia desleal. La acusación desemboca en que Rivera no estaba colegiado en Madrid -como si el bufete no lo pudiera saber- y en mitad de la declaración a Rivera le da un ataque de nervios y se va. Y deja al juez. Algo que puede hacer pero no te lo aconsejo”.

El poder de Malú

La periodista Beatriz Cortázar ha asegurado que Malú tiene mucho temperamento y que ninguna de sus exparejas se atreve a hablar de ella. Se juntan dos cosas: por un lado que sus relaciones no han terminado de forma abrupta y por el otro que la cantante exige respeto después de las rupturas. Beatriz asegura que es lo que le ha pasado a Gonzalo Miró, por eso el deportista mantiene las distancias cuando le preguntan por la cantante. A Albert Rivera le pasa algo parecido, con el añadido de que él tampoco quiere ser noticia.

La ruptura no tiene solución

La información de Luis Rollán es muy importante porque es amigo de Malú, así que podríamos considerar que sus datos forman parte de un testimonio fiable. Ha asegurado que la ruptura no tiene solución porque es una decisión muy meditada. Albert lo ha intentado, pero la artista ya no quiere seguir. Eso sí, seguirán en contacto porque tienen una hija en común y pretenden mantener una relación de amistad. Ahora solo hay que ver si son capaces de cumplir con este propósito.