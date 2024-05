Isabel Pantoja no pagó su deuda: ésta fue la persona que le dio dado los 60.000 euros a Loli ‘la quiosquera’

Isabel Pantoja lleva más de cinco décadas cantando encima de los mejores escenarios. Su fama ha dado la vuelta al mundo y se ha convertido en una estrella internacional, tanto es así que llena estadios en ciudades como Nueva York o Madrid. Sin embargo, no ha sabido hacer una buena gestión de su patrimonio y en los últimos tiempos se ha visto afectada por una grave crisis económica. Fuentes cercanas aseguran que planea vender su finca para comprarse una casa más modesta en la capital de España. Su hermano Agustín Pantoja ya se ha puesto manos a la obra para intentar sanear las cuentas de la tonadillera, pero ¿qué tiene que ver todo esto con Loli?

Loli, popularmente conocida como ‘la quiosquera’, era una de las grandes amigas de Isabel Pantoja. Se conocían desde hace muchos años, por eso la cantante le pidió dinero para hacer un pago importante. Esta se lo prestó, pero ha tardado mucho tiempo en recuperarlo. Pantoja le tenía que dar 60.000 euros, aunque no atendía a razones. De un momento a otro salió a la luz que ya había abonado su deuda. Lo sorprendente es que el programa que presenta Emma García los fines de semana en Telecinco insiste en que el dinero no salió de las cuentas de Isabel.

Según ‘Fiesta’, ha sido un admirador de Isabel Pantoja el que le ha devuelto el dinero a Loli. Supuestamente la artista se ha rodeado de un ejército de fans que está dispuesto a hacer cualquier cosa por ella, algo que ya explicó Kiko Rivera en una de sus entrevistas. El DJ promete que en Cantora ha visto a muchos seguidores de su madre haciendo tareas domésticas por el simple hecho de intentar complacerla.

La persona que ha pagado a Loli

«Los 60.000 euros de Loli, la quiosquera, los pagó un fan», han desvelado en ‘Fiesta’, creando así una nueva polémica que perjudica seriamente la imagen de la cantante. «Yo no la critico. Si tú aceptas 60.000 euros eso no es ser un fan, eso es utilizar a un fan». Esta información ha puesto encima de la mesa la historia de Loli, quien intentó recuperar su dinero y se encontró con la negativa de la cantante. «Yo con todo mi corazón se lo presté y hasta hoy».

A lo largo de su trayectoria mediática, Isabel Pantoja ha arrastrado muchos mitos y leyendas, pero el problema que tuvo con ‘la quiosquera’ perjudicó gravemente su imagen pública. De hecho su hija Isa, que trabaja de colaboradora en varios programas de Telecinco, le recomendó que se pusiera al día y que solucionase su conflicto con Loli, pues esta necesitaba su dinero para hacerse una operación en la boca.

El nuevo escándalo de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja tuvo que cancelar uno de sus conciertos por motivos de salud. Los rumores no tardaron en llegar, por eso su ausencia en la comunión de su nieto Alberto llamó poderosamente la atención. Fueron muchos los que pensaron que la cantante no se encontraba en condiciones de ir al evento, pero no hay nada más lejos de la realidad. En las últimas horas su equipo ha emitido un comunicado asegurando que la salud del artista está en perfectas condiciones, tanto es así que regresará muy pronto a los escenarios.

«Nos complace enormemente informar que doña Isabel Pantoja se ha recuperado completamente y ha recibido el alta médica de su leve indisposición. Estamos felices de anunciar que cumplirá con normalidad sus compromisos profesionales y artísticos», declaran los compañeros de la tonadillera. Entonces, ¿por qué no fue a la comunión de su nieto? Este problema ha complicado la situación de Isabel.

La viuda de Paquirri lleva un tiempo sin tener contacto con Isa y consecuentemente tampoco habla con Albertito. Fuentes cercanas aseguran que el joven era su nieto preferido, pero por cuestiones familiares han perdido la relación.

Isabel Pantoja regresa con fuerza

Dejando a un lado sus conflictos familiares y personales, se puede decir que Isabel Pantoja regresará a los escenarios con más fuerza que nunca. Canceló su espectáculo de Lanzarote y ha prometido dar lo mejor de ella en Zaragoza. «Isabel desea agradecer de todo corazón todas las muestras de cariño y apoyo recibidas durante este tiempo», desvelan sus compañeros de trabajo. La cantante se transforma cuando coge el micrófono, deja atrás su estado anímico y se transforma en una auténtica estrella que ha conseguido saltar de generación en generación.