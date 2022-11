Irreconocible: el tremendo cambio de Nina de Operación Triunfo

Nina de Operación Triunfo ya no es como la conocíamos, ha sufrido un tremendo cambio que la ha llevado a estar irreconocible. Han pasado casi 22 años desde que se abrieron las puertas de la academia de canto televisiva vas famosa de todos los tiempos. Operación Triunfo consiguió batir todos los récords de audiencia y dando lugar a grandes figuras de la música actual como David Bisbal. De entre todos los profesores de aquella academia destacaba la famosa Nina con su melena negra rizada que sería su sello de identidad.

Nina de Operación Triunfo ha sufrido un tremendo cambio físico

A día de hoy, Nina tiene 56 años, es decir, en la famosa academia tenía 36 años, estaba en lo más alto de su carrera como cantante y actriz. Tal como la vimos enseñar a jóvenes que se llevan pocos años con ella, la vemos ahora vivir una madurez en la que ha decidido realizar un cambio de look radical.

Nina ejerció de directora de la Academia, luciendo rizos y energía. No paró ni un segundo en una primera edición que nos descubrió a grandes figuras de la música. Era evidente que ese éxito solo se podía conseguir con una acurada selección de concursantes y de profesores que dio lugar a una combinación ganadora.

Hoy en día Nina es muy distinta a cómo era antes. Decidió apostar por la comodidad, marcando su propio estilo. Ya no es esa mujer de melena rizada, sino que lleva el pelo corto. Un corte radical que ha hecho que los rizos desaparezcan para siempre. En su lugar hay un pelo con volumen acorde con su edad.

Además, Nina también ha renunciado a los tintes, una tendencia al alza. Tal como vemos en famosas como la misma Reina Letizia que no duda en dejar sus canas al aire. Una forma de cuidar el medio ambiente, pero también la melena, que no se somete a tratamientos que pueden dañarla o son demasiado agresivos.

En una entrevista a la revista Hola, se sinceró sobre como se cuida: “Más que preocuparme me ocupo de llegar físicamente bien a la vejez. Cada vez me cuido más porque el cuerpo me pide que así lo haga. No tiene secreto: cuidar la alimentación, nadar cada día 45 minutos, caminar una hora diaria, dormir mucho y bien, y tomártelo todo con sentido del humor”. Una buena lección de vida que Nina nos ha enseñado después de Operación Triunfo.