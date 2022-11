¿Qué fue de Nina, directora de ‘Operación Triunfo’?

En octubre de 2001 Televisión Española se revolucionaba con el estreno de la primera gala de Operación Triunfo. No se sabía el éxito que tendría el programa, pero su primera edición en televisión superó todas las expectativas. Ahora, 21 años después de este estreno, son varios los triunfitos que han seguido vinculados al mundo de la música y la televisión. Uno de los rostros más conocidos fue el de Nina, la primera directora de la Academia en su primera temporada. Te contamos más detalles sobre su vida en la actualidad y su trayectoria después de Operación Triunfo.

Así es la vida de Nina, la primera directora de Operación Triunfo

En 2021 veíamos a Nina reflexionar sobre el programa con Gisela, una de las concursantes. Ambas aparecieron en Cafè d’idees, un programa de Televisión Española y recordaban su experiencia en OT. Esta aparición de Nina sorprendió a muchos, pues la que había sido directora de Operación Triunfo se había desprendido de sus característicos rizos negros y había apostado por un cambio de look a una melena corta y natural. A sus 55 años el look le sentaba de maravilla, pero el cambio pillo por sorpresa a sus fans.

En el programa, ella misma confesaba que no se esperaba el éxito que tuvo la primera edición de Operación Triunfo. Gisela, por su parte, comentó la gran labor de Nina como directora, pues esta apostó no solo por entrenar la voz y su técnica, sino también complementos esenciales como el ejercicio físico. ‘Nina fue un referente, un puntal y una maestra’ añadía, demostrando una gran admiración incluso años después de la emisión del programa.

Allí demostró mucho más que talento y técnica vocal, pero ahora ha dejado atrás Operación Triunfo y trabaja como Coach vocal, ayudando a los artistas a mejorar sus capacidades, explotar todo el potencial de la voz y también, crear planes de recuperación para artistas que han tenido que pasar por alguna intervención o problema en las cuerdas vocales. Artistas conocidas como Gemma Nierga o Silvia Abril decidieron ponerse en sus manos cuando lo necesitaron y solo tuvieron buenas palabras del trabajo físico y mental de Nina.

Aún con este cambio de carrera, millones de seguidores la recuerdan por Operación Triunfo, pues saltó a la fama con el programa. No fue su primera aparición en televisión, ya contaba con experiencia previa, pero sí que fue la más sonada. Muchos no sabían que fue ella la que representó a España en Eurovisión en 1989, cantando ‘Nacida para amar’. Un trabajo de la voz excelente, una técnica trabajada y toda una vida de experiencia la han posicionado como una experta en el mundo de la música al que aún se dedica.

Por lo referente a su vida privada, ella siempre se ha mostrado reticente a contar demasiados detalles. Aún con ello, sí que ha compartido algún que otro detalle con los fans que la siguen, en 2018 confesaba a Lecturas que estaba enamorada de un mallorquín llamado Toni y este parecía ser su mayor fan, pues la apoyaba en todo momento.

También, procura dedicar tiempo a cuidarse por dentro y por fuera, en la misma entrevista comentaba que no le preocupaba el paso del tiempo, pero sí que quería llegar bien a la vejez. «Más que preocuparme me ocupo de llegar físicamente bien a la vejez. Cada vez me cuido más porque el cuerpo me pide que así lo haga». No hay fórmulas mágicas para ella, una alimentación saludable, actividad física diaria, dormir bien y tomarse la vida con buen humor.