El inesperado anuncio de una de las parejas más aplaudidas de ‘La isla de las tentaciones’: «Hay noticias»

La isla de las tentaciones marca un punto de inflexión en la vida de quienes deciden someter su relación a la prueba más mediática de la televisión. Para algunos participantes, el formato supone el inicio de una carrera como creadores de contenido o colaboradores habituales en los platós de Telecinco; para otros, en cambio, se convierte en el impulso definitivo para encauzar proyectos personales lejos del foco permanente de los realities. En ese segundo grupo se sitúan Lara Tronti y Hugo Pérez Cabaleiro, una de las parejas más recordadas de la tercera edición, que ahora han sorprendido con un anuncio que amplía su historia familiar.

La pareja ha comunicado a través de sus redes sociales que están esperando su segundo hijo. Con un mensaje que comenzaba con un revelador «hay noticias», ambos confirmaban que la familia volverá a crecer en los próximos meses, aunque por el momento no han desvelado ni la fecha prevista ni el nombre del futuro bebé. La noticia ha sido recibida con entusiasmo por sus seguidores, que han acompañado a la pareja desde su paso por el programa hasta su consolidación como familia.

Lara y Hugo ya son padres de un niño, Nico, que acaba de cumplir dos años. A su núcleo familiar se suman además sus dos perritas, Nala y Roma, a las que siempre han considerado parte esencial del hogar y a las que suelen referirse con el mismo cariño que si fueran hijas. En clave distendida, ambos han bromeado con que las mascotas «todavía no saben lo que se les viene», anticipando la revolución doméstica que supondrá la llegada de un nuevo bebé.

Lara y Hugo, todo un ejemplo

La historia de Lara Tronti y Hugo Pérez no comenzó en el programa, pero sí vivió allí uno de sus capítulos más decisivos. Cuando decidieron participar en La isla de las tentaciones 3, llevaban cuatro años de relación marcados por etapas muy distintas. Los dos primeros años estuvieron definidos por la estabilidad y la intensidad propia de una pareja joven, pero con el paso del tiempo surgieron dudas que desembocaron en hasta cinco rupturas.

La estancia en República Dominicana no estuvo exenta de momentos difíciles. Como en toda edición del formato, las imágenes, las hogueras y la convivencia con tentadores y tentadoras generaron dudas y enfrentamientos. Sin embargo, lejos de romper definitivamente el vínculo, la experiencia terminó reforzando su compromiso y aclarando prioridades.

Nico, el primer bebé

El 21 de enero de 2024 marcó otro hito en su trayectoria personal: el nacimiento de su primer hijo en común, Nico Tronti Pérez. El nombre llamó la atención por la elección de situar en primer lugar el apellido materno, una decisión que en los últimos años ha generado debate público y que también adoptó, por ejemplo, la presentadora Cristina Pedroche con su hija Laia. El gesto fue aplaudido por muchos como una muestra de igualdad, aunque también recibió críticas en algunos sectores más tradicionales.

En el anuncio del nacimiento, la pareja compartió su emoción con un mensaje en el que explicaban que todo había salido bien y que estaban disfrutando de la adaptación a la nueva etapa. Expresaban además el deseo de regresar a casa para presentar al recién nacido a sus «pequeñas», en referencia a sus perritas, subrayando así la importancia que los animales tienen en su vida cotidiana.

No es un detalle menor en el caso de Hugo Pérez. Quienes lo siguen desde su participación en Gran Hermano 15 conocen su vínculo con el entorno rural y su pasión por los animales. En aquel concurso entró acompañado de La rubia, su cabra, un hecho que marcó su imagen pública y que consolidó su perfil como amante del campo. Desde entonces, ha mantenido esa conexión con la naturaleza como parte esencial de su identidad.

Lara Tronti embarazada

Dos años después de convertirse en padres por primera vez, Lara y Hugo han decidido volver a compartir un anuncio importante con su comunidad digital, que suma cerca de un millón y medio de seguidores entre ambos perfiles de Instagram. En su publicación más reciente, explicaban que existen «noticias que llenan el corazón» y que llevaban tiempo deseando hacer partícipes a quienes les acompañan desde hace años.

Sin ofrecer detalles concretos sobre el embarazo, la pareja se ha limitado a expresar la ilusión con la que afrontan esta nueva etapa. Hablan de volver a «vivir algo muy bonito» y de prepararse para ver a Nico asumir el papel de hermano mayor, una transformación que describen con ternura y expectativa. El tono del mensaje refleja prudencia, pero también una felicidad serena.

La noticia confirma que su proyecto vital ha evolucionado en la dirección que Lara deseaba cuando decidió embarcarse en la aventura televisiva. Si entonces buscaba una prueba definitiva para saber si podía dar el paso hacia la maternidad junto a Hugo, hoy la realidad parece responder afirmativamente a aquella duda.

Mientras esperan la llegada del bebé y gestionan la revolución que supondrá en casa, la pareja mantiene la discreción sobre los detalles y se centra en disfrutar del proceso. De momento, lo único confirmado es la ilusión y la certeza de que su historia, iniciada ante las cámaras, continúa escribiéndose lejos del formato que la hizo conocida.