Imserso: si no te ha llegado esta carta a casa, debes preocuparte

Los viajes del Imserso, suponen una buena oportunidad para viajar en el caso de ser pensionista o jubilado. Sin embargo para ello, debes estar apuntado y de este modo tienes acceso a la contratación de uno de sus viajes de turismo social a bajo coste. Por este motivo, si has solicitado el acceso o el hecho en sí, de estar apuntado a los viajes del Imserso de este año, pero todavía no recibiste la carta de confirmación, esto es lo que debes hacer al respecto.

Qué hacer si no te ha llegado la carta del Imserso

Los viajes del Imserso son el deseo de muchos pensionistas. Además este año se aumentó el presupuesto para ampliar también, la oferta de destinos, con novedades como los circuitos culturales en Almería, Ávila, Cáceres, Castellón, Girona, Lleida, Tenerife y Toledo, además de la posibilidad de hacer rutas de naturaleza en el parque natural de las Tablas de Daimiel, el parque natural de las Médulas o la Ribeira Sacra.

Por este motivo si te has apuntado para poder hacer uno de los viajes del Imserso, pero todavía no ha llegado la carta de confirmación al respecto, debes estar atento ya que sin dicha carta no puedes hacer tu reserva.

Primero de todo debes saber que la carta que acredita que estás apuntado al Imserso, comienza a mandarse a partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre. El plazo para apuntarse se cierra el 15 de mayo, de modo que una vez de comienzo junio, aquellos que se hayan apuntado recibirán la correspondiente carta que acredita sus datos y que además, es necesaria para reservar nuestro viaje.

En el caso de que pase el plazo y no hayas recibido la carta debes llamar al siguiente teléfono gratuito: + 34 912 667 713 (atienden de lunes a viernes de 9.00 a 18.00 horas).

Asegúrate además de tener la copia de la solicitud de inscripción que presentaste, ya que te pedirán algunos de los datos que introdujiste en ella.

Cuáles son los requisitos para viajar con el Imserso

Por otro lado, será necesario también cumplir los requisitos ya que puede que a lo mejor no hayan aceptado tu solicitud porque no cumples alguna de estas condiciones: