El impactante destrozo que le han hecho en el cuerpo a esta famosa influencer

Hay una famosa de Telecinco que se hizo conocida gracias a ‘Gran Hermano’ que está teniendo problemas a raíz del último retoque estético que se ha hecho. Se puso en manos de una clínica profesional para hacerse el láser en las piernas, pero supuestamente el proceso salió mal y su piel ha sufrido quemaduras muy impactantes. Como muchos podéis imaginar estamos hablando de Adara Molinero, quien ha utilizado sus redes sociales para contar el calvario que está atravesando. El problema es que el centro donde sucedió todo niega haber cometido alguna negligencia, por eso han puesto este asunto en manos de los tribunales. La batalla está servida y Adara sigue insistiendo en que han tenido un mal comportamiento con ella. No tiene miedo a las demandas.

La influencer ha enseñado unas fotografías en su cuenta de Instagram que demuestra cómo son las quemaduras que le han quedado en la piel después de hacerse el láser. Tal y como ha contado en la citada red social, tuvo que acudir a urgencias porque apenas podía caminar, de hecho cuando salió de la clínica no pudo ponerse la ropa interior porque le provocaba rozaduras. Mientras narraba su calvario en el Universo 2.0, los responsables de la Clínica Estética hablaron con un conocido diario para dar su versión de los hechos.

«Se ha hecho un tratamiento, hemos seguido el protocolo establecido y a veces se obtiene un resultado no deseado», asegura el especialista que atendió a Molinero. «En todo momento hemos intentado contactar para intentar solucionar el resultado que hemos tenido, ayudar en todo momento. Intenté ir con ellos al hospital porque sí que la vi afectada y no nos dejó acudir con ella», declara en ‘La Vanguardia’. Según esta versión, Adara rechazó la ayuda de la clínica estética donde sucedió todo y prefirió hacer pública la historia, con todo lo que eso ha conllevado.

Adara Molinero tiene serios problemas

La persona que atendió a Adara Molinero en el centro de belleza insiste en que nunca han tratado mal a ningún paciente. El láser puede resultar doloroso o molesto, por eso siempre preguntan para saber si es necesario hacer un descanso. El discurso de la influencer es completamente opuesto y ahora la verdad verá la luz en sede judicial. Mientras tanto, los responsables de la empresa que ha sido cuestionada continúan dando argumentos para demostrar que no han cometido ningún error. «Cuando un paciente se queja de una molestia, nunca vamos a tratar a alguien como loco, porque la percepción es muy variable entre pacientes».

Adara Molinero está en el centro de la polémica y hay tanta gente pendiente de ella que decidió no visitar a su madre en ‘Gran Hermano Dúo’. Elena Rodríguez llegó muy lejos en el citado concurso y se extrañó al comprobar que ninguno de sus hijos le estaba apoyando. Aitor no quiere saber nada de la pequeña pantalla y Adara estaba en mitad de una delicada guerra, así que no quería perjudicar a su progenitora, por eso se mantuvo al margen.

Adara siempre se ha caracterizado por ser muy directa, por eso a nadie le ha extrañado que no haya mostrado ningún miedo ante la advertencia que ha recibido de la clínica estética. Por ese motivo ha seguido publicando fotografías de sus piernas, para demostrar que después de hacerse el láser le han quedado unas marcas que son resultado de mucho dolor y sufrimiento. «Así me han dejado toda la pierna. Llena de manchas. Me han quitado toda la pigmentación de mi piel», ha comentado al respecto.

Adara Molinero ha pasado por quirófano

La creadora de contenido ha estado ausente durante un tiempo. Eran muchos los que pensaban que se había asustado después de recibir la denuncia de sus nuevos enemigos, pero no es así. La realidad es que ha estado recuperándose porque se ha sometido a una operación. No ha dado demasiados detalles sobre el diagnóstico, aunque sí se ha comunicado con sus seguidores para que todo el mundo sepa que la situación está controlada.

«Me operaron hace dos o tres semanas de una cosa de salud», ha confesado a través de un vídeo que ha publicado en Instagram. Durante todo este tipo se ha centrado en el postoperatorio e insiste en que ha vivido momentos realmente complicados: «Estuve pasando bastante dolor. Por ese tema no he estado subiendo mucho contenido. No obstante, prefiere quedarse con lo bueno y asegura que esto le ha servido para saber quién está con ella de forma sincera.

«Me he dado cuenta de quién está conmigo y las personas a las que le importaba y a las que me dieron su cariño». Molinero está deseando recuperar su vida, por eso añade: «Mañana veré al médico y me dirá si puedo por fin entrenar o no porque, claro, he estado sin hacer deporte y me ha dado una pena».