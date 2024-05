La decisión de Anabel Pantoja tras la traición de su novio

La vida amorosa de Anabel Pantoja se ha visto envuelta en una nueva controversia después de que el periodista Jorge Moreno revelara detalles impactantes sobre la presunta infidelidad de su novio, David Rodríguez. Según el colaborador, el fisioterapeuta habría sido desleal con otra mujer que está dispuesta a hablar públicamente sobre esta relación clandestina. ¿Qué ha hecho Anabel? Guardar silencio. A pesar de que disfruta de una situación mediática privilegiada, ha decidido que lo mejor para ella es no dar declaraciones sobre este asunto.

La noticia ha sacudido el mundo del corazón, especialmente porque Anabel Pantoja ha optado por mantenerse al margen y no ha resuelto ninguna duda. La sobrina de Isabel Pantoja ha decidido no pronunciarse sobre el tema y ha dejado claro que no consiente que nadie se entrometa en su vida íntima. En su momento compartió detalles sobre su matrimonio con Omar Sánchez y ahora está arrepentida, ha aprendido la lección y no ha utilizado sus redes para dar respuesta a todo lo que está pasando.

Jorge Moreno, el periodista que ha destapado la supuesta traición, ha afirmado que tiene pruebas contundentes que respaldan sus afirmaciones y que la otra mujer involucrada en este escándalo está dispuesta a dar su versión de los hechos. Esto ha generado un gran revuelo en los medios, con especulaciones sobre el futuro de la relación entre Anabel y David.

La postura de Anabel Pantoja

A pesar de las presiones mediáticas y las especulaciones, Anabel Pantoja ha mantenido una postura firme al mantenerse al margen de la polémica. Su decisión de no participar ni pronunciarse públicamente refleja su determinación para proteger su privacidad y no permitir que terceros interfieran en su relación sentimental.

Este episodio ha puesto a Anabel Pantoja en el centro de la atención mediática, pero ella ha demostrado una notable fortaleza al mantenerse reservada y centrada en su bienestar emocional. Mientras tanto, el público y los medios esperan ver cómo evoluciona esta situación y si Anabel eventualmente decidirá abordar públicamente las acusaciones que involucran a su novio.

Hay que recordar que Anabel y David se conocieron en una situación mediática delicada. La influencer mantenía un noviazgo estable con Yulen Pereira, a quien conoció en ‘Supervivientes’. La sevillana en un primer momento negó la relación para no tener problemas con el deportista, pero no le quedó más remedio que admitir los rumores y reconoció que se había enamorado del fisioterapeuta de Isabel Pantoja.

Anabel Pantoja presume de su nuevo éxito

La prima de Kiko Rivera no está dispuesta a dar explicaciones sobre David Rodríguez. Lo que sí ha hecho ha sido utilizar sus redes para dejar claro que se siente muy orgullosa de todo lo que ha conseguido hasta la fecha. En un primer momento intentó no trabajar en los medios de comunicación, pero se quedó sin su empleo de recepcionista y comenzó a coquetear con Telecinco. En la actualidad es uno de los rostros más importantes de la cadena y ha optado por invertir su sueldo en una casa.

«13 de junio de 2023, un día que marcará mi vida y que cada vez que lo recuerdo me quiero y me amo más a mí. Miro a esa persona de la foto y pienso que he vivido 37 años tan bonitos, pero también duros y difíciles en muchas ocasiones. Lo más importante en esta vida es tener una cabeza y corazón con valores y responsabilidad, y después de rodar años como un caracol por el mundo, y sin rumbo», ha empezado diciendo en su cuenta de Instagram.

Insiste en que tanto esfuerzo ha merecido la pena porque ahora es propietaria y tiene el futuro asegurado, independientemente de que en televisión dejen de contar con ella en algún momento. «Ahora recojo mis siembras, que han sido luchadas desde los 18 años que me fui de casa de mi abuela para buscarme la vida. Yo solita. He tenido también muchísima suerte y siempre le estaré agradecida a mi apellido. Pero si no vales, no sigues».

¿Cuándo sucedió la supuesta traición?

Según relata Jorge Moreno, los hechos ocurrieron durante el fin de semana del 19 de abril, mientras Anabel Pantoja se encontraba en Estados Unidos por motivos laborales. Durante este período, David habría estado involucrado en una supuesta infidelidad con otra mujer, lo que ha desencadenado una ola de especulaciones y polémica en el mundo del corazón. Hay que dejar claro que el colaborador de ‘Fiesta’ de momento no ha mostrado sus pruebas, así que debemos recalcar la presunción de inocencia del fisioterapeuta.

No obstante, el periodista insiste en que llevaba varios días investigando esta información y que cuenta con argumentos contundentes que respaldan sus afirmaciones. La mujer implicada en esta situación de infidelidad estaría preparada para dar una entrevista, lo que añade un nuevo giro a este escandaloso episodio. Según Emma García, la presentadora del programa que ha sacado a la luz este bombazo, Anabel Pantoja pronunció hace unos días una frase que ahora ha cobrado mucho sentido: «Hoy no me encuentro muy bien, estoy como desengañada».