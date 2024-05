Muere César Luis Menotti a los 85 años

El ex jugador y ex entrenador César Luis Menotti ha fallecido este domingo en Argentina a los 85 años, según ha informado la Asociación de Fútbol Argentino. «La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de Argentina», expresó la AFA en un comunicado.

Menotti, conocido como El Flaco, es un viejo conocido en el fútbol de España, pues dirigió a dos grandes equipos como Atlético de Madrid y Barcelona y en su etapa como seleccionador argentino conquistó el Mundial de 1978.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina. ¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

A lo largo de su carrera como jugador, Menotti fue delantero de grandes equipos argentinos como Rosario y Boca Juniors. Menotti militó durante cuatro campañas en Rosario Central hasta que en 1964 fue traspasado a Racing para un año más tarde dar el salto a Boca, donde levantó su primer título como jugador. En 1997, el argentino aterrizó en la Liga Norteamericana para jugar en Nueva York y un curso después fue vendido al Santos, donde compartió vestuario con Pelé, ganando cuatro trofeos en 1968.

Y en su larga andadura como entrenador, Menotti ganó su primer título con Huracán en 1973, el Torneo Metropolitano. Méritos hizo de sobra para ganarse su lugar en la AFA, concretamente en el banquillo de la Argentina campeona del mundo y también de la Sub-20, con la que también se proclamó ganador de un Mundial. Fue en 1983 cuando llegó al fútbol español, a un Barcelona con el que consiguió Copa del Rey, Copa de la Liga y Supercopa de España.

Comunicado de la AFA sobre la muerte de Menotti

«La AFA, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex entrenador de la Selección Argentina quien actualmente se desempeñaba como Director General de Selecciones Nacionales, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos.

César Luis Menotti, quien se desempeñaba en esta Asociación como Director General de Selecciones Nacionales, nació el 22 de octubre de 1938 en Rosario, provincia de Santa Fe, pero fue inscripto como nacido el 5 de noviembre por su padre, por lo que esa es la fecha que figura en sus documentos personales.

En su trayectoria como jugador se desempeñó como mediocampista y su primer equipo fue Rosario Central. Como director técnico, condujo a Huracán a la obtención del Torneo Metropolitano 1973 y luego obtuvo la Copa del Mundo de 1978 en la conducción de la Selección Argentina y el Mundial Juvenil de 1979

César Menotti se inició en Unión América de Fisherton y Argentino de Marcos Juárez. Después pasó a la Liga Carcarañense. Luego comenzó su carrera en Rosario Central, donde jugó 6 partidos en reserva y en 1960 le llegó la oportunidad de jugar en el primer equipo. Su debut en la Primera división argentina se produjo el 3 de julio de 1960 en el partido que Rosario Central le ganó a Boca Juniors por 3-1. Menotti permaneció en Central cuatro temporadas.

En la temporada 1964-65 jugó en Racing Club. En 1965 fichó por Boca Juniors, equipo con el que ganó una Liga en su primera temporada.

En 1967 se marchó a Estados Unidos para jugar con el equipo The Generals (Generales de Nueva York). En 1968 jugó en Brasil donde actuó dos temporadas en Santos, con el que ganó el Campeonato Paulista de 1968. Luego fichó para el Clube Atlético Juventus de San Pablo, donde se retiró como futbolista al finalizar la temporada 1969-70.

Debutó en el Nacional 1970 como técnico en Newell’s y dirigió en dos partidos en el Metropolitano 1971 luego de ser ayudante de Miguel Antonio Juárez. Entre 1971 y 1973 entrenó al Club Atlético Huracán, consiguiendo el Torneo Metropolitano 1973.

En 1974, merced a la gran campaña realizada con Huracán, se convierte en DT de la Selección Argentina, con la que se proclamó campeón de la Copa Mundial de Fútbol que se organizó en nuestro país en 1978.También dirigió a la Selección Argentina en el Mundial España 1982.

En 1983 fichó por el FC Barcelona. Su debut como entrenador en la primera división española se produjo el 12 de marzo de 1983 en el partido FC Barcelona 1-1 Betis. En esa temporada ganó la Copa del Rey y la Copa de la Liga.

César Menotti en 1986 se convierte en DT de Boca Juniors. En la temporada 87-88 entrenó al Atlético de Madrid. En julio de 1988 regresó a la Argentina para convertirse en DT de River Plate. Un año más tarde se marchó a Uruguay para dirigir a Peñarol.

En agosto de 1991 fue nombrado técnico de la selección de México,cargo que ocupó durante un año y medio y luego regresó para dirigir a Boca Juniors. En 1996 se desempeñó como DT de Independiente.

Al año siguiente dirigió a la Sampdoria, de Italia para, posteriormente regresar a la Argentina como DT de Independiente. En 2002, dirigió a Rosario Central. En 2005 regresó a Independiente. En 2006 y 2007 tuvo un paso por el fútbol mexicano, dirigiendo a Puebla FC y los Tecos de la UAG respectivamente.

Como jugador también fue internacional con la Selección Argentina. Su debut se produjo el 15 de agosto de 1962 en un partido ante Uruguay por la Copa Lipton. Ese año también jugó dos partidos ante la selección de Chile por la Copa Carlos Dittborn.

En 1963 fue convocado para disputar la Copa América que se llevó a cabo en Bolivia: jugó dos partidos como titular (ante Perú y Colombia). Además, durante ese mismo año, jugó la Copa Roca ante Brasil y la Copa Rosa Chevallier Boutell contra Paraguay donde marcó su primer gol con la camiseta argentina.

Menotti quedó identificado en la historia de nuestro fútbol por favorecer un desarrollo de juego técnico, estético y de posesión de la pelota, en el que el juego colectivo, de ataque, y el buen tratamiento del balón fueron el eje de sus postulados».