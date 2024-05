El sérum de Mercadona por 6 euros que deja la piel radiante

La piel, ese órgano extenso y expuesto, no sólo nos protege sino que también refleja muchos aspectos de nuestra salud interna y bienestar emocional. Cuidarla no es solo una cuestión de vanidad, sino una necesidad básica que habla de nuestro interés por preservar su integridad y juventud. La hidratación juega un papel crucial en este cuidado, siendo la base para que la piel se mantenga elástica, suave y radiante. La deshidratación cutánea no solo lleva a una piel opaca y áspera, sino que también acelera la aparición de signos del envejecimiento como arrugas y líneas de expresión. Por ello, encontrar productos que aporten hidratación eficaz y duradera es fundamental.

Entre las opciones disponibles en el mercado, Mercadona ha logrado destacar con una propuesta atractiva tanto en eficacia como en precio. Se trata de su sérum facial de ácido hialurónico y ceramidas de la marca Deliplus, un producto que cuesta 6 euros y promete revolucionar la rutina de cuidado facial de sus consumidores. Este sérum no sólo es accesible, sino que está formulado con ingredientes de alta calidad que son claves para mantener una piel hidratada y saludable.

Este producto se convierte en una solución ideal para quienes buscan resultados notables sin comprometer su presupuesto. El sérum de Mercadona, específicamente diseñado para todo tipo de pieles, incluso las más sensibles, se presenta como un aliado indispensable en el día a día de quien desea una piel más suave, luminosa y joven.

El sérum hidratante de Mercadona que está arrasando

El sérum facial de Mercadona, vendido bajo la marca Deliplus, viene en un frasco de 30 ml y tiene un costo de 6,00 €. Este producto destaca por su capacidad para hidratar profundamente la piel gracias a una fórmula rica en ácido hialurónico y ceramidas. Su acción no se limita a un simple efecto superficial, sino que penetra las capas más profundas de la piel para una hidratación que realmente marca la diferencia y además lo mejor de todo, es que es apto para todo tipo de pieles.

¿Cuáles son sus principios activos?

La fórmula de este sérum aunque básica, es la esencial para mantener la piel hidratada y con ello que se vea cada vez más resplandeciente. En concreto, estos son los activos que encontramos en este sérum.

Ácido Hialurónico : Utilizado en distintos pesos moleculares, este componente es fundamental para atraer y retener la humedad en la piel, lo que facilita una hidratación profunda y prolongada.

: Utilizado en distintos pesos moleculares, este componente es fundamental para atraer y retener la humedad en la piel, lo que facilita una hidratación profunda y prolongada. Ceramidas : Estas sustancias ayudan a restaurar la barrera cutánea, protegiendo la piel de agresiones externas y previniendo la pérdida de humedad.

: Estas sustancias ayudan a restaurar la barrera cutánea, protegiendo la piel de agresiones externas y previniendo la pérdida de humedad. Ácidos Grasos: Complementan la acción de las ceramidas y el ácido hialurónico, fortaleciendo la piel y mejorando su textura y elasticidad.

La opinión de una experta

Sobre este sérum ha hablado la maquilladora profesional Ana Bruned y en declaraciones al periódico Heraldo ha asegurado que «la formulación es magnífica, y eso es clave» Además ha resaltado que su eficacia es «palpable» y ha alabado la presencia de dos activos que son realmente eficaces como son el ácido hialurónico y las ceramidas. Según explica la maquilladora «Esta unión hace que no actúe únicamente de barrera contra agresiones externas, sino que también hidrate en profundidad».

De este modo, se convierte en el producto necesario para garantizar una piel bien hidratada. Los sérums, a diferencia de las cremas, actúan de una forma mucho más profunda debido a su peso molecular, más ligero, y también, a que tienen ingredientes activo con una mayor concentración. De este modo, consiguen mejores resultados y además, en menos tiempo que las cremas.

Modo de uso del sérum de Mercadona

Para obtener los mejores resultados, el sérum hidratante de Mercadona se debe aplicar tanto de día como de noche sobre el rostro limpio, antes de la crema habitual. Se recomienda utilizar un suave masaje hasta que el producto se absorba completamente, lo cual facilita su penetración en la piel y maximiza sus efectos hidratantes y rejuvenecedores.

Precauciones

Es importante recordar que este sérum es para uso externo exclusivamente. Debe mantenerse fuera del alcance de los niños y evitar el contacto directo con los ojos para prevenir irritaciones.

Este producto de Mercadona demuestra que no es necesario gastar una fortuna para disfrutar de una piel radiante y bien cuidada. Con ingredientes efectivos y un precio accesible, el sérum Deliplus se posiciona como una excelente opción para quienes buscan cuidar su piel profundamente sin comprometer el bolsillo. Además de su asequibilidad y potente formulación, el sérum de Mercadona se distingue por su versatilidad. Apto para todo tipo de pieles, incluyendo las más sensibles, es una opción ideal tanto para jóvenes que comienzan su rutina de cuidado de la piel como para adultos que buscan prevenir o tratar los signos del envejecimiento. La combinación de ácido hialurónico y ceramidas es especialmente beneficiosa, ya que mientras el primero atrae y retiene la humedad, las segundas refuerzan la barrera cutánea, protegiendo la piel de factores ambientales dañinos y pérdida de humedad.