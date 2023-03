El hombre que le puso un detective a Joaquín Sánchez para controlar lo que hacía fuera del campo

La sinceridad de Joaquín Sánchez ha conquistado Antena 3. El presentador de ‘La penúltima y me voy’ se ha convertido en uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Recientemente ha confesado algo que ha dejado sin palabras al gran público. Cuando tenía 20 años descubrió que un hombre muy importante había contratado a un detective para tenerle controlado. Es la primera vez que habla de este tema y lo ha hecho con el corazón en la mano. Sus palabras no han dejado indiferente a nadie.

Joaquín empezó a trabajar en el Real Betis cuando tenía 20 años. Enseguida demostró su talento y el presidente de la compañía le tenía en alta estima. Le quería proteger y no quería que perdiera el tiempo en otros asuntos. Estamos hablando del empresario Lopera, fue él quien le puso un detective para saber qué hacía fuera del campo. Lo hizo sin mala intención, simplemente quería asegurarse de que el deportista estaba a la altura de las circunstancias.

Joaquín Sánchez ha contado su versión

Los espectadores de Antena 3 se han quedado realmente sorprendidos. No esperaban que Joaquín fuera hacer una confesión tan impactante. Lopera, el antiguo presidente del Betis, puso mucho empeño en que el jugador llevara una vida tranquila, pero no lo consiguió. Él mismo ha reconocido que tenía demasiada afición por el ocio nocturno, aunque en aquel momento no se daba cuenta. El detective le hizo tomar consciencia de que pasaba bastante tiempo fuera de casa.

Lopera tuvo una conversación con el presentador de La penúltima y nos vamos. Le dijo que había contratado a un espía y que había descubierto su secreto. Fue una charla entre amigos porque disfrutaban de una relación fantástica. Joaquín lo negó todo en un primer momento, pero después supo que no había escapatoria. Su jefe tenía pruebas porque se había encargado de conseguirlas. El detective demostró que Sánchez tenía una vida social muy agitada.

El futbolista ha sorprendido a todos

Joaquín no tiene secretos. Es un rostro muy querido por todos y tiene la confianza suficiente como para compartir lo que está pensando en cada momento. Su programa le ha servido para abrirse todavía más. Recientemente ha explicado que se enteró de que había un detective pendiente de él porque el hombre que le había contratado se lo confesó. Tuvo una conversación con Lopera que ha sacado a la luz para demostrar que fue una anécdota muy divertida.

“Me ha llamado diciendo que quiere un aumento de sueldo, como lo tienes todo el día en la calle hace una semana que no ve a su familia”, le dijo Lopera. “¿Tanto salgo yo?”, le preguntó Joaquín. El comunicador ha recordado que todo pasó cuando tenía 20 años. Estaba en el mejor momento de su carrera y quería disfrutar del éxito que estaba consiguiendo.

El gran mérito de Joaquín

Todos los empresarios deportivos y todos sus compañeros hablan maravillas de él. Joaquín se ha convertido en una estrella de la pequeña pantalla y no es para menos. Incluso los espectadores que no han seguido su trayectoria deportiva se enganchan a su relato. Siempre tiene algo que contar y lo hace en un tono muy ameno, por eso está tan bien valorado.