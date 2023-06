El hijo de Mari Carmen y sus muñecos ha vivido una experiencia paranormal tras la muerte de su madre

Si hablamos de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa puede haber alguna duda, pero si nombramos a Mari Carmen y sus muñecos todo el mundo sabe que es una de las grandes humoristas del país. Su triste fallecimiento ha marcado un antes y un después. Era una de las pocas ventrílocuas que quedaban y el público sigue consternado. Su hijo ha reconocido que, al ser un suceso tan inesperado, todavía tiene que asimilar el golpe. Asume que está desolado, pero sabe que saldrá adelante porque se lo debe a su madre, que era una mujer muy optimista.

Ha llamado poderosamente la atención la ausencia de rostros conocidos en el entierro de Mari Carmen y sus muñecos. Varios reporteros se desplazaron hasta Cuenca, donde se celebró todo, para ver qué estaba pasando. En Telecinco han resaltado que ningún famoso se acercó a despedirse de la humorista, a pesar de que era un personaje muy querido. La periodista Lydia Lozano asegura que Mari Carmen “era muy solitaria”, a pesar de que tuviera buenos amigos dentro de la profesión.

Una experiencia paranormal

La muerte de la ventrílocua ha generado una consecuencia: que su único hijo se convierta en el protagonista del momento. Se llama Miguel Almanzor y tiene 42 años, es fruto de la relación que Mari Carmen mantuvo con Manuel Almazor. El heredero de la humorista ha dado varias entrevistas desde el jueves 15 de junio, fecha en la que tristemente falleció su madre. En una de ellas ha desvelado que ha vivido una experiencia paranormal. Lo ha contado en un tono distendido para dejar claro que no está asustado, todo lo contrario.

“Te levantas, pasas de la tristeza más absoluta y la impotencia a la alegría porque siento a mi madre conmigo. Siento a la mejor versión de mi madre conmigo, a esa Mari Carmen de los 80 o incluso interior. Sientes a la Mari Carmen joven a mi lado en todo momento”, explica. Recordemos que todo ha sucedido de forma repentina. La causa de la muerte ha sido una caída, por eso Miguel Almanzor está tan desorientado. Muchos medios han destacado la labor que está haciendo. Habla con todos los periodistas y resuelve cualquier duda.

¿Se comunica Mari Carmen con su hijo?

En una de sus intervenciones, el hijo de Mari Carmen asegura que su madre le dijo hace tiempo que iba a comunicarse con él. Le pidió que estuviera atento a todo porque iba a lanzar mensajes desde el más allá. Esa es una de las razones por las que ahora puede “sentirla” y está llevando mejor la pérdida. “Mi madre siempre me decía que cuando se marchase estuviera muy pendiente de las señales y os puedo asegurar que me han llegado señales por todos lados, pero no quiero especificar cuáles son”.

La verdadera herencia de la humorista

‘Sálvame’ ha destapado que el gran valor de Mari Carmen no es el patrimonio que haya dejado detrás. Su verdadera herencia es el cariño y el respeto de sus compañeros. Ha trabajado en una profesión principalmente de hombres y en una época en la que la mujer tenía menos peso, pero logró hacerse un hueco. El periodista Joaquín Prat asegura que era una persona humilde que nunca tuvo un mal gesto con nadie, por eso todos hablaban bien de ella.