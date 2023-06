La emoción de Joaquín Prat al recordar a su padre ante la muerte de Mari Carmen y sus muñecos

La muerte de Mari Carmen y sus muñecos a los 80 años de edad marcaba un antes y un después dentro del panorama nacional. Era el pasado 15 de junio cuando la emblemática ventrílocua fallecía en su domicilio de Tenerife a consecuencia de una caída accidental. Un durísimo varapalo por el que ahora sus restos mortales yacen en el tanatorio de Majadahonda en la capital, enclave al que han tenido oportunidad de asistir todos sus seres queridos para darla el último adiós.

Como no podía ser de otra manera, una de las personas que no han querido perderse semejante cita ha sido Miguel Almanzor. El hijo de Mari Carmen gozaba de una muy buena relación con su progenitora, motivo por el que esta inesperada pérdida le ha afectado considerablemente. Algo que no ha pasado por alto Joaquín Prat que, teniendo en cuenta que ha sido vecino de la familia durante toda la vida, no ha querido dejar pasar la ocasión de intervenir en Ya es mediodía para hacer referencia al cariño que siente por todos ellos: «Era una mujer graciosa, generosa, hospitalaria… Me trae muchísimos recuerdos… Hacía muchísimos años que no nos veíamos. Me trae grandísimos recuerdos, descanse en paz, seguro que en el cielo la reciben con los brazos abiertos. A ella y a su arte», comenzaba pronunciando, para después dar la palabra al hijo de la humorista, el cual se ha mostrado muy agradecido por todo el cariño recibido en tan poco tiempo: «Todo el mundo se ha volcado en dar el último adiós a mmi mamá, era mamá por encima de todo», aclaraba con orgullo, admitiendo además que fueron muchas las personas que quisieron a su madre en vida, además de su vecino y también amigo Joaquín y los allegados a este: «Fue muy querida como el padre de Joaquín, que era su amigo», aseguraba.

Lejos de dejar ahí su testimonio, Miguel ha seguido haciendo hincapié en la importancia que tiene tanto para él como la hubiera tenido para su madre el hecho de que todos los que la quisieron acudan al funeral que se celebrará el próximo jueves, 22 de junio, a las 11:00 horas en Cuenca, concretamente en la parroquia de San Pedro: «Por favor, que venga todo el mundo, ella hubiera querido que se desbordara la iglesia», indicaba, señalando además que, si algo quiso siempre la artista, es que tuviera lugar su propio homenaje.

Ante estas emocionantes palabras, Joaquín Prat escuchaba con atención para después revelar que espera que, tanto sus padres como los de Almanzor, vuelvan a estar juntos: «Ya está mi jefe esperando a tu jefa en el cielo, seguro que ya están ahí juntos (…) El vacío que dejan, la cicatriz sigue ahí permanente y duele aunque hayan pasado muchos años», zanjaba, apenado por lo sucedido aunque contento por haber vuelto a contactar con su vecino.