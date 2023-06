El pasado 15 de junio el mundo del entretenimiento se tiñó de negro al darse a conocer la triste pérdida de El ámbito del humor español está de luto, y no es para menos. Ha sido hace escasos minutos cuando se ha dado a conocer la triste muerte de María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, más conocida por los espectadores como Mari Carmen y sus muñecos. La humorista, de 80 años, murió en Tenerife. En un primer momento apuntaron que falleció a consecuencia de una caída que acabó con su vida de manera repentina. Pero, poco después dieron otra versión en Espejo Público, espacio en el que señalaron a un infarto como la causa principal de la muerte.

Este miércoles, 21 de junio, su único hijo Miguel, fruto de su relación con el abogado Manuel Almanzor, llegaba al tanatorio, situado en Majadahonda para despedirse de su madre y rendirle el homenaje que merece. Con un semblante visiblemente serio y luciendo unas oscuras gafas de sol llegaba a las inmediaciones para dar el último adiós a la popular ventrílocua que logró el cariño de todo un país gracias a sus míticos muñecos, entre los que estaban los famosos Doña Rogelia, Daisy, Nícol y Rodolfo, los cuales llevan años descansando en una caja después de haber sido los grandes compañeros de la cómica.

Antes de entrar para despedirse de su progenitora atendía amablemente a los medios de comunicación allí presentes. Miguel invitaba a todo el mundo al velatorio y a la misa, ya que es lo que quería su madre. Además, indicaba que recibe señales de ella y que la sigue teniendo muy presente. Agradecía también el cariño recibido y confesaba que estos últimos días su teléfono no ha dejado de sonar, ya que ha recibido cientos de llamadas. Pese a la tragedia que está viviendo se siente muy arropado en este complicado episodio de su vida.

En conversación con los medios, Miguel confesaba que a Mari Carmen le hubiese gustado tener un nieto, pero añadía que «al ser hombre tengo que tener más cuidado» y no es cualquier cosa tener un niño. Por otro lado, dejaba claro que, en cuanto a las míticas marionetas no se volverán a ver porque a su madre no le gustaría que se sacasen de donde están sin estar ella presente.

José Manuel Parada, destrozado

José Manuel Parada, el mítico presentador de Cine de Barrio, muy unido a Mari Carmen, no ha dudado en rendirle diferentes homenajes a a través de su perfil de Instagram. «Mi muy querida Mari Carmen. Que solos se quedan tus muñecos querida e inolvidable amiga y tu hijo Miguel. Todos te echaremos de menos. Yo muchísimo. Que placer haber trabajado contigo y que pena no haber podido vernos en Canarias este sábado que yo grababa una tele en la isla de al lado a la tuya. Besos al cielo y tampoco me olvides como yo a ti. Solo me queda el consuelo de que te has ido sin sufrir», escribía, desconsolado, al ser conocedor del fallecimiento.

Días después, volvió a publicar un post, completamente abatido. «Me despierto y tengo que aceptar que ya no estas aquí y que ya no puedo llamarte ni tú a mí. Ni podré ir a visitarte a Canarias ni preparar proyectos de trabajo juntos como tanto nos gustaba. Y me pongo muy triste mi querida Mari Carmen. Cuantas locuras juntos.cuantas vivencias inolvidables. Tantos años cerca que creí que eras eterna. Solo tengo el consuelo de saber que te has ido rápido sin pasar por ninguna enfermedad y sin dolor. Descansa en paz mi querida y loca amiga. Siempre estaras en mi corazón y en mi agenda de donde nunca borro a los que aún después de haberos ido continuáis formando parte de mi vida para siempre», finalizaba.