Gustavo Guillermo, muy contundente contra las Campos: «Tengo cosas sobre ellas»

El ambiente en la familia Campos se ha vuelto más tenso que nunca. Gustavo Guillermo, quien fuera el chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos durante años, ha roto su silencio y lo ha hecho de manera contundente. Sus recientes declaraciones en el programa ‘Fiesta’, donde debutó como colaborador, han causado un gran revuelo en los medios y una oleada de respuestas por parte del clan Campos, en especial de Carmen Borrego. El cruce de acusaciones y reproches ha abierto un nuevo capítulo en una historia que parece estar lejos de terminar.

La chispa que encendió esta polémica fue la intervención de Gustavo en ‘Fiesta’, donde opinó sobre unos comentarios realizados por Terelu Campos en el programa ‘¡De viernes!’. Lo que parecía una simple opinión generó un auténtico torbellino mediático, pues Gustavo dejó entrever que no todo es lo que parece en la familia más mediática de España. Las palabras de Gustavo no sentaron nada bien a las Campos y Carmen Borrego no tardó en responder en ‘Vamos a ver’, defendiendo con uñas y dientes la memoria de su madre y la unidad de su familia. «Tengo cosas sobre ellas», dijo el conductor. Esta frase marcará un antes y un después.

Carmen Borrego, visiblemente afectada, lanzó un mensaje contundente: «No ensucies mi vida familiar porque yo nunca he hablado mal de ti. Todos podríamos hablar de muchas cosas, supuestamente de cosas que haya contado mi madre. Decir que yo no me he ocupado de mi madre es una maldad». Estas palabras fueron una clara reacción a las insinuaciones de Gustavo, quien había dejado caer que él también tenía mucho que decir sobre la familia Campos, pero que hasta ahora había optado por callar.

Gustavo Guillermo señala a Carmen Borrego

Lejos de mantenerse en silencio, Gustavo decidió responder a las palabras de Carmen Borrego en su siguiente aparición pública. «Yo también estoy dolido con ellas», comenzó diciendo el ex chófer de María Teresa Campos. Con tono firme, expresó su malestar por la manera en que Carmen había manejado la situación, afirmando que tenía conocimiento de que, a sus espaldas, ella había hecho comentarios sobre él. «Carmen dice que no dice cosas sobre mí, pero tengo amigos que me dicen lo contrario. Que cuente lo que quiera contar», declaró el nuevo colaborado de ‘Fiesta’.

También quiso aclarar su postura respecto a las palabras de Terelu Campos en ‘¡De viernes!’. Explicó que nunca ha amenazado con contar secretos de la familia Campos, tal y como Terelu había insinuado en su intervención televisiva. «Nunca he dicho ‘voy a contar esto de vosotras’, como dijo Terelu. Ella, en una entrevista, terminó sacando toda la artillería contra mí. ¿Eso es normal?», se preguntó bastante solido.

La decisión que ha contado el ex chófer de las Campos

En medio de este cruce de declaraciones, Gustavo reveló una decisión personal que había tomado: bloquear a Carmen Borrego tanto en su teléfono como en sus redes sociales. Según él, la actitud de Carmen había llegado a un punto que no podía tolerar. «La bloqueé porque ella actúa de una manera que no me gusta», explicó. Además, Gustavo aprovechó para lanzar una pulla directa al clan Campos: «Cuando participé en ‘Gran Hermano VIP’, al salir vi que no tuve ningún apoyo de ellas, todo lo contrario. Y ahora, igual que ellas dicen que tienen cosas sobre mí, yo también tengo cosas sobre ellas».

Ante las preguntas insistentes de sus compañeros de programa sobre qué es exactamente lo que las hermanas Campos han dicho de él que no es cierto, optó por no entrar en detalles. «No voy a responder a eso. Ahora mismo tengo mi vida y no quiero saber nada de ellas». Pero, ¿qué pasaría si algún día decide contar todo lo que sabe?

Terelu Campos entra en acción para defender a su familia

Terelu respondió a Gustavo con un mensaje directo y desafiante durante su entrevista en ‘¡De viernes!’. La mayor de las Campos no dudó en reprocharle su actitud y cuestionar su definición de lo que significa querer a una madre. «Para mí, querer a una madre, como él ha calificado a la mía, porque, desde luego, mía sí que era, si él considera que querer a una madre es hacer eso con unas hijas, pues yo tengo un concepto diferente de lo que es querer», declaró al respecto.

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para lanzar una dura crítica a Gustavo, sugiriendo que su comportamiento habría sido diferente si María Teresa Campos aún estuviera viva. «A ver si tenías cojones de decirlo cuando mi madre estaba viva», comentó. De esta forma dejó entrever que la protección y el cariño que su madre había brindado a Gustavo no se correspondían con las acciones del que fuera su hombre de confianza. «Decir eso de mi hermana, cuando has vivido el horror en primera persona, el sufrimiento de esa a la que llamas madre…, ya se han cruzado unos límites que me parece que hay que pararlos y se intentará parar como se tenga que hacer».

Lo que comenzó como un simple comentario en un programa de televisión ha escalado hasta convertirse en un conflicto abierto, con acusaciones y recriminaciones que, a medida que pasan los días, parecen volverse más intensas y personales. Gustavo Guillermo, que durante años estuvo en la sombra como el fiel conductor de María Teresa Campos, ahora se encuentra en el ojo del huracán mediático y quiere aprovechar la oportunidad.