El frío de verdad todavía no ha llegado: no estamos preparados para lo que viene el fin de semana según Roberto Brasero

No estamos preparados para lo que viene el fin de semana, según Roberto Brasero el frío de verdad todavía no ha llegado. Hace unas semanas que empezó el invierno, pero todavía no hemos tenido señales de que estamos en la estación del año en el que el termómetro desciende más. Sobre todo, si tenemos en cuenta lo que está a punto de llegar en estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este experto en el tiempo se adelanta a todos y acabará siendo lo que marque una diferencia que puede acabar siendo lo que marcará un antes y un después. Por lo que tenemos por delante una serie de detalles que pueden acabar siendo lo que marcará una diferencia importante. El frío se acabará convirtiendo en una realidad en unos días en los que quizás hasta ahora no hubiéramos tenido en cuenta. Será mejor no confiarse de cara al final de semana y, sobre todo, la semana que viene podemos tener algunas sorpresas inesperadas que quizás nos dejen helados de verdad. Roberto Brasero no tiene dudas de lo que nos espera.

No ha llegado el frío de verdad

Las olas de frío son propias de esta época del año, pero cuidado porque hasta la fecha no hemos tenido ninguna. El tiempo se ha mantenido bastante suave y eso quiere decir que tendremos que estar preparados para afrontar una situación que realmente puede ser clave.

La inestabilidad suele ir de la mano del invierno, aunque gracias a un anticiclón que realmente puede acabar siendo lo que nos afecte en estas últimas jornadas que tenemos por delante. Llega un giro radical que puede convertirse en histórico, sobre todo, teniendo en cuenta de lo que partimos de una temperatura muy alta.

Es hora de empezar a preparar la caldera y la chaqueta o el abrigo porque lo que nos espera puede llegar a ser especialmente peligroso. Tendremos que apostar por una previsión del tiempo que realmente nos traerá noticias del todo inesperadas.

Roberto Brasero se adelanta para darnos una previsión del tiempo que puede ser terrible. En todos los sentidos, debemos empezar a pensar en lo que nos está esperando en unos días en los que quizás debemos prepararnos para lo que está a punto de pasar.

Hemos esperado la vuelta de un Roberto Brasero que nos hace una de las primeras y terribles previsiones del tiempo del fin de semana que puede ponernos los pelos de punta. En especial si nos fijamos en lo que está a punto de pasar en estos próximos días.

No debemos confiarnos ante una relativa mejora que será sólo un espejismo. Siguiendo con la previsión de este experto: «Este jueves en general irá remitiendo el tiempo adverso: el viento que no será tan fuerte ni las lluvias tan abundantes pero algunas lluvias y viento todavía seguiremos teniendo. Las precipitaciones más probables las esperamos de nuevo en Galicia -pero ya no tan fuertes como las hoy- en las comunidades del Cantábrico y también en el entorno del Golfo de Cádiz y del Estrecho. Los avisos por viento los tendremos el jueves en Cataluña y la comunidad Valenciana tanto en el litoral como en zonas altas de interior y sobre todo en las costas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco donde llegan a ser de nivel naranja por el oleaje previsto tanto por mar de viento como esta vez también por mar de fondo. En el resto de España se irá imponiendo un tiempo más sosegado con bastante sol en el este y en Canarias».

Siguiendo con la misma previsión: «Todo ello con temperaturas poco frías para esta fecha podríamos decir. Y es que esta noche desaparecen casi por completo las heladas: se restringen tan solo a los pirineos o a la sierra de Gredos. Y en el resto no solo amaneceremos con temperaturas en positivo sino relativamente altas en comparación con las de estos días atrás. Mínimas previstas de 5º en León o en Teruel, donde hasta ayer estaba helando, 8º en Albacete y en Oviedo; 10º en Logroño, Ourense o Cáceres… y 11º de mínima prevista en Madrid: ¡más alta que la máxima de ayer!. Luego por la tarde también esperamos unas temperaturas ligeramente más altas que las de hoy, salvo en el extremo norte donde con el cambio de viento sí podrán bajar».

Las lluvias también serán protagonistas: «Ya este jueves irá remitiendo este temporal provocado por una borrasca que no hay recibido nombre. Floriane fue la última borrasca con nombre propio, bautizada por el servicio meteorológico francés y que a nosotros nos rozó en la víspera de Reyes y la siguiente se llamará Garoe. La de hoy, a pesar de dejar esas rachas superiores a 150 km/h, no afectará a tantas zonas y pasará muy rápido. A última hora del viernes de la mano de otro frente que podría recorrer el sábado toda la mitad norte, con lluvias que en el Cantábrico podrían ser fuertes y persistentes y que podrían alcanzar zonas del centro o del este, por donde l frente saldría el domingo. Ese día una nueva borrasca en el norte podría inyectar aire muy frio en la Península con una jornada dominical nuevamente muy fría y con heladas: ese frío que ahora no tenemos y que en principio regresa el domingo… y puede que para quedarse un buen tiempo».