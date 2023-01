Se filtra la tremenda pelea de Irene Urdangarín con su padre Iñaki

Irene Urdangarín es la hija pequeña de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín. Una joven de 17 años bastante discreta que sin embargo ha pasado una mala época a raíz de la separación de sus padres. De hecho parece que incluso se produjo una tremenda pelea entre Irene y su padre Iñaki que ahora se ha filtrado.

La pelea entre Irene Urdangarín y su padre Iñaki

Nacida en junio de 2005, Irene Urdangarín y Borbón vive con su madre en Ginebra y aunque hasta la fecha la relación con su padre era buena, parece que se ha recrudecido bastante en los dos últimos años, a raíz de la separación de sus padres, y en concreto debido a la infidelidad de Iñaki Urdangarín hacia su mujer Cristina, con Ainhoa Armentia.

De hecho, esta nueva relación de su padre es lo que provocó un enfrentamiento entre ambos. Según ha explicado la periodista Pilar Eyre, la joven vio como su madre ha sufrido mucho y parece que esto despertó la cólera hacia su padre, estallando recientemente en una pelea muy fuerte que hubo entre ambos.

Según explica Eyre desde la revista Lecturas, se produjo una «fuerte discusión» en Ginebra, en uno de los viajes en los que Iñaki viajó para encontrarse con Cristina de Borbón durante su proceso de separación.

El esfuerzo de Iñaki Urdangarín por recuperar a su hija

Urdangarín no quería perder las buena relación que siempre ha tenido con sus hijos, especialmente con Irene con la que siempre estuvo muy unido, pero ella no podía perdonar a su padre y le dejó claro que no quería conocer para nada a Ainhoa. Por suerte la situación se ha podido solventar con el tiempo y aunque la joven no ha querido escuchar nunca las explicaciones que le ha intentado dar su padre, ni tan siquiera con la mediación de sus hermanos, finalmente logró perdonarle debido a diversos encuentros y momentos de reconciliación que padre e hija pudieron tener.

«Irene apenas le dirigía la palabra. Pero pronto el cariño se impuso al enfado y la hija perdonó al padre», explica Eyre.

Así es Irene Urdangarín

Irene Urdangarín ha sufrido un cambio espectacular en los dos últimos años y no sólo en lo que respecta a la vida familiar. Como cualquier otra joven de su edad, su físico ha cambiado y se ha convertido en una chica alta, con una figura muy atlética. También es una adolescente muy discreta, algo tímida pero también con mucho sentido del humor y muy inteligente, y que como a su padre y hermanos le encanta el deporte. En concreto, jugar al tenis y además disfruta de la práctica del esquí, vela, natación y running.

Su tiempo de ocio lo dedica a sus amigas con las que comparte tardes de compras y también suelen disfrutar de un buen brunch.