Los expertos alertan sobre lo que llega tras la borrasca Karlotta: el cambio más loco llega a partir del martes

El tiempo más loco tras el paso de la borrasca Karlotta llegará a partir del martes, momento en el que veremos volver de nuevo la primavera. El mal tiempo parece que se quedará en una anécdota de lo que fue ante unas cifras que se han quedado en nada. Un poco de agua, lluvia, nieve y frío que ha dado paso a un nuevo cambio.

Estamos ante el invierno más anómalo de los últimos tiempos con unas cifras que realmente ponen los pelos de punta. Esta estación del año que tradicionalmente hace frío, parece que se he hecho difícil de ver de nuevo llegar estas temperaturas, lluvia o nieve que parece que seguirán sin aparecer.

Los expertos alertan sobre lo que llega tras la borrasca Karlotta

Expertos como Mario Picazo siguen muy de cerca lo que pasará después del paso de la borrasca Karlotta. Un cambio de tiempo que nos volverá a sumergir de nuevo en lo peor de un mes de febrero que parece que nos volverá a trasladar directamente al mes de marzo. La primavera que tanto deseamos, llegará antes de tiempo.

El cambio climático es una realidad que estamos viendo los últimos años. España se está convirtiendo en un horno con temperaturas que están por encima de lo que sería habitual prácticamente durante todo el año. El invierno ha quedado reducido a los dedos de una mano con las consecuencias que este hecho generará.

Nos enfrentamos a una situación que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Cerramos el año 2023 como uno de los más cálidos de la historia con cifras muy por encima de lo que sería habitual, vamos a ver un 2024 que ya apunta maneras tal y como vemos.

Mario Picazo nos adelanta una previsión para estos días que no es nada buena, sino todo lo contrario. Este experto siempre ha advertido de unas consecuencias del cambio climático que podemos ver hoy en día. Un aumento de temperaturas que viene asociado a un cambio que será el que marque la diferencia.

No solo hace calor, sino que, además, no llueve como debería, algo que está llevando a zonas como Cataluña a una emergencia climática que supondrá el hecho de traer agua desde otras partes del país. Una situación que se verá perjudicada con una previsión de esta semana que no ayudará mucho a acabar con la sequía sino todo lo contrario.

El cambio más loco llegará a partir del martes

El experto Mario Picazo ha dado una serie de datos que ponen los pelos de punta, ante un cambio que llegará a partir de esta semana. Sobre todo, a partir del martes cuando empezaremos a ver subir de nuevo el termómetro hasta registros que serán más propios del mes de mayo que de febrero.

Según esta previsión: “Pasda la borraca Karlotta esta pasada semana parece que la atmósfera vuelve a entrar en una dinámica de nuevo estable con la presencia de una dorsal anticiclónica que se va a encargar de volver a subir las temperaturas en muchas zonas.

Con el anticiclón dominando también vamos a ver como las precipitaciones empiezan a ser menos frecuentes, aunque no se espera que la situación meteorológica esta semana sea tan seca como la de hace unas semanas atrás.”

Seguiremos viendo algo de lluvia, pero reducida a determinadas partes del país, según este experto: “A lo largo de la semana vamos a ver algo de lluvia principalmente en zonas del oeste y más en el noroeste peninsular. A parte de las precipitaciones que vamos a ver este lunes llegando por el oeste y norte asociadas a una pequeña borrasca que ronda el Cantábrico, también tocará sacar el paraguas puntualmente otros días.

Entre el martes y miércoles un flujo del suroeste se encargará de inyectar algo de humedad a modo río atmosférico por el suroeste peninsular para generar algunas precipitaciones en ese rincón de la península. Entre el miércoles y el jueves una nueva borrasca con frente asociado dejará también precipitaciones principalmente en zonas del noroeste donde además arrecia el viento y el oleaje. Ese mismo frente podría dejar algunas precipitaciones en el oeste de las Islas Canarias.”

Lo peor de esta previsión será un aumento de las temperaturas que puede llegar a traernos de nuevo una anomalía térmica: “Con la dorsal anticiclónica de nuevo presente esperamos la incursión de masas de aire más cálidas avanzado de sur a norte. Suben las temperaturas y en algunas zonas del sur peninsular, Ceuta, Melilla pero también en Canarias veremos de nuevo calima aunque el episodio no será tan intenso como el vivido hace ya algunos días en Canarias.” Tocará esperar para ver si se cumple esta terrible previsión que realizan los expertos como Mario Picazo.