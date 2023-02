Un exnovio de Lara Álvarez cuenta toda la verdad sobre la presentadora

Nadie puede negar que Lara Álvarez es uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla. Su presencia es fundamental para entender algunos formatos, por eso ha causado tanta revolución la decisión que ha tomado con Supervivientes 2023. Ha puesto sobre la mesa sus argumentos para que el público no especule sin sentido.

Lara Álvarez ha explicado que pare ella es fundamental pasar tiempo con la familia y que lleva demasiados años haciendo sacrificios. No podemos olvidar que justo antes de estrenarse como presentadora de Supervivientes rompió con Fernando Alonso. Fueron novios y terminaron el noviazgo cuando Álvarez empezó a trabajar en el concurso de supervivencia. Se conocen muy pocos detalles sobre su vida privada, por eso una de su exparejas ha contado toda la verdad.

El exnovio de Lara Álvarez lo cuenta todo

Román Mosteiro, el empresario gallego que le robó el corazón hace tan solo unos meses, ha roto su silencio en una pequeña entrevista. Los reporteros le han cazado en un evento y le han preguntado por la presentadora. Él no ha tenido ningún problema en responder. Guardan una relación fantástica y siguen en contacto. Ese es el punto que ha creado tanta revolución. Algunos espectadores han pensado que Álvarez había vuelto con él.

Lara Álvarez ha dado explicaciones

Lara ha descubierto que las palabras de Román han creado cierta confusión y ha decidido romper su silencio para aclarar las dudas. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que entre ellos no hay “una relación romántica”. Son buenos amigos y es posible que les hagan fotos juntos, pero no están enamorados. La presentadora no quiere que el público especule sin sentido.

Román Mosteiro, sin ningún tipo de mala intención, ha declarado que la presentadora “es maravillosa” y que está encantado con ella. Esto ha llevado a confusión, por eso ella ha tenido que pronunciarse al respecto. Sus palabras han sido muy claras. Ha reconocido que siguen viéndose y que tiene reuniones privadas, pero todo dentro de unos códigos. Su historia de amor acabó hace tiempo y ninguno de los dos quiere retomarla.

La presentadora está atravesando un momento especial

Los espectadores de Supervivientes no han celebrado que Lara se haya dado de baja. Todos querían contar con su presencia en la nueva edición. Según ha salido publicado, la comunicadora habló con sus responsables y les pidió que buscaran otro proyecto para ella. Está muy bien vista dentro de Mediaset, así que el nuevo consejero delegado le diseñará un nuevo programa a su medida

Lara seguirá en contacto con su exnovio

La presentadora ha desvelado lo que le une a Román Mosteiro. Sostiene que se conocen “desde hace 7 años” y asegura que van a seguir viéndose. Eso no quiere decir que hayan vuelto juntos. Las declaraciones del empresario se han malinterpretado. Habrá que esperar un tiempo para ver a la presentadora enamorada de nuevo.