Estos famosos saltaron a la fama de la noche a la mañana: te sorprenderán

En España se ha hablado mucho de algunos famosos que han llegado a lo más alto de forma inesperada. Un caso muy significativo es el de Belén Esteban, quien se dio a conocer a raíz de su relación con Jesulín de Ubrique y ha acabado siendo un rostro con entidad propia. En estos momentos ya no trabaja en Telecinco, pero hace unos meses era una de las caras más emblemáticas de la cadena y ha amasado una gran fortuna gracias a su faceta de colaboradora. No es la única. Su compañero Kiko Hernández tuvo un golpe de suerte y decidió participar en ‘Gran Hermano’. En la actualidad es propietario de una productora y disfruta de un patrimonio inmobiliario envidiable.

Dejando atrás el universo Telecinco, hay otras estrellas españolas que han alcanzado sus sueños sin ayuda de nadie. Podemos mencionar a Úrsula Corberó, la actriz que empezó en la serie adolescente ‘Física o Química’ y ha terminado convirtiéndose en toda una celebridad en Estados Unidos. En estos momentos ha protagonizado una película titulada ‘Lift’ que puede verse en Netflix. Ahora Úrsula ha entrado en Hollywood, un mundo en el que también hay artistas que empezaron desde cero y han terminado construyendo un imperio.

Leonardo DiCaprio

Los últimos datos son muy optimistas. Leonardo DiCaprio, el galán de Hollywood por excelencia, se ha posicionado como uno de los actores mejores valorados del momento y eso se traduce en cifras. El protagonista de ‘Titanic’ gana alrededor de 20 millones de euros por cada película que hace. Sin embargo, no siempre tuvo tanta suerte y abrir las puertas de la industria del cine le costó mucho esfuerzo. Tuvo que trabajar de muchas cosas antes de conseguir su primer papel protagonista. Lo bueno es que no cesó en su empeño y únicamente descansó cuando se dio cuenta de que había cumplido con su objetivo.

Emma Watson

Emma Watson se ha convertido en una de las artistas más importantes de su generación. Consiguió hacerse famosa de un momento a otro y todo fue gracias al papel protagonista que ocupó en la saga ‘Harry Potter’. La intérprete dio vida a Hermione Granger, la amiga del famoso mago y poco a poco fue ganando protagonismo en la pequeña pantalla. La película citada en líneas anteriores fue la más vista en 2001 y esto le sirvió para llamar la atención de otros directores, así que terminó liderando proyectos tan ambiciosos como ‘Mujercitas’ o ‘La Bella y la Bestia’.

Andrew Garfield

Cuando hablamos de estrellas que se han hecho conocidas de la nada no podemos olvidarnos del caso de Andrew Garfield. El protagonista de ‘The Amazing Spider-Man’ saltó a la fama tras conseguir un papel secundario en ‘La red social’ y poco a poco fue ocupando un puesto insustituible en la industria de la interpretación. Las buenas críticas que recibió le sirvieron para que le nominase a un ‘Óscar a mejor actor’ en 2017. Su interpretación en ‘Hacksaw Ridge’ le ayudó a firmar muy buenos contratos y tuvo oportunidad de demostrar que había nacido para entretener a los espectadores.

Ester Expósito

Anteriormente hemos hablado de Úrsula Corberó, quien tiene a sus espaldas un legado fantástico gracias a su paso por ‘Física o Química’, pero no es la única que ha utilizado una serie adolescente para sentarse en la cima del éxito. Debemos tener en cuenta el caso de Ester Expósito, quién estuvo en ‘Élite’ y en estos momentos representa a marcas importantes y es una de las actrices más cotizadas de su generación. Ha pasado mucho tiempo desde que protagonizó la mítica producción de Netflix y todavía sigue en activo y recibiendo propuestas muy interesantes.

Pablo Alborán

No todo está en el mundo de la interpretación. Hay algunos cantantes que tienen mucho talento y no han conseguido demostrarlo de cara al público, pero este no es el caso de Pablo Alborán, quién conquistó a la audiencia con ‘Solamente tú’. Esta canción le situó en el centro mediático y poco a poco ha ido escalando posiciones hasta ocupar un puesto fundamental en nuestra industria musical. Llegó de la nada y ha logrado escalar hasta lo más alto sin ayuda de nadie. Ahora se relaciona con artistas de gran categoría y es la envidia de muchos de sus compañeros.

Eduardo Casanova

En España también tenemos grandes talentos cinematográficos, como es el caso de Eduardo Casanova. El joven se convirtió en una de las personas más famosas de España a raíz de dar vida a Fidel en ‘Aída’, una serie que se emitía en Telecinco y que estaba liderada por Carmen Machi. En aquella época se ganaba mucho dinero dentro de la pequeña pantalla y Eduardo consiguió amasar un patrimonio muy interesante, patrimonio que decidió invertir en cumplir su sueño de ser director. Aprovechó todo lo que había aprendido en la ficción que le llevó a la cima del éxito y en estos momentos es un profesional que ha trabajado con actrices de la talla de Ana Polvorosa, quien también estuvo con él en ‘Aída’.